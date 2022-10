Straż pożarna sprawdza miejsca ukrycia ludności. Polecenie z MSWiA

Informację o prowadzonych kontrolach potwierdziliśmy w kilku miejscowościach.

– Dziś w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbędzie się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli samorządów oraz prezesów przedsiębiorstw mieszkaniowych, spółdzielni i KPM. Spotkanie organizuje starosta kraśnicki w związku z zagrożeniami wywołanymi wojną na Ukrainie – potwierdza Daniel Niedziałek z Urzędu Miasta Kraśnik. – Po spotkaniu będziemy wiedzieć więcej, zapewne poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa mieszkańców i zapadną konkretne ustalenia w tej sprawie.

Dyspozycja w tej sprawie dotarła także do Lublina.

Lista miejsc ukrycia na terenie Lublina znajduje się w galerii zdjęć na końcu artykułu.

– Nie udzielamy w tej sprawie informacji – mówi Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Z pytaniami odsyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które na godz. 14.30 zaplanowało konferencję prasową ze strażą pożarną.

Ale nasze informacje potwierdzają samorządowcy. – Weryfikacja miejsc ukrycia, a także miejsc gdzie może schronić się ludność cywilna, odbywa się na podstawie poniedziałkowej decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – mówi Dziennikowi Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Weryfikację prowadzi straż pożarna, która sprawdza także tego typu miejsca w blokach mieszkalnych.

Na wtorkowej sesji świdnickiej Rady Powiatu o takie miejsca dopytywał radny Dariusz Kołodziejczyk, były starosta świdnicki. – W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, oraz ogłoszoną w Rosji mobilizacją wojskową, istnieje realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu świdnickiego – rozpoczął radny, który „z uwagi na fakt, że mieszkańcy oczekują informacji dotyczących budowli bądź budynków, w których jest możliwość schronienia się cywili przed działaniami wojennymi” od władz powiatu, zwrócił się z prośbą o odpowiedź na kilka pytań.

Radny dopytywał m.in. o to „czy Starostwo Powiatowe w Świdniku posiada aktualną listę budynków mogących służyć jako schrony przeciwlotnicze w sytuacji zagrożenia a także o to czy na terenie powiatu są budynki, które posiadają obecnie statut schronu? Radny chciał też wiedzieć „czy powiat świdnicki posiada aktualny plan ewakuacji mieszkańców? A jeśli „takowy plan jest to czy jest on spójny z planami ewakuacji poszczególnych gmin”.