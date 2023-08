Szlachetna Paczka wciąż czeka na wolontariuszy

Szlachetna Paczka prowadzi nabór wolontariuszy od 11 lipca. W tym czasie udało się zrekrutować już około 2 tysięcy osób. Początkowo potrzebnych było blisko 10 tys. chętnych. Do projektu może dołączyć każda osoba z dowolnego zakątku Polski, która ukończyła 16 lat (za zgodą rodzica).

Fundacja od 2001 roku wraz z wolontariuszami niesie pomoc najbardziej potrzebującym takim jak seniorzy, ubogie rodziny, osoby dotknięte chorobą, ubóstwem lub niepełnosprawnościami.

- Opieramy się na trzech głównych zasadach: każdy jest ważny, każdy jest odpowiedzialny i każdy daje swoje sto procent. Z tych słów jasno idzie przekaż, że każdy dla nas jest ważny. Masz godzinę, którą możesz poświęcić na wolontariat? Super - zgłoś się i daj swój czas. Liczy się nawet ta jedna godzina, którą możesz podarować potrzebującym – mówi Marcin Król, lubelski koordynator Szlachetnej Paczki.

Jak dodaje, w zeszłym roku na terenie naszego województwa działało 385 wolontariuszy pod opieką 32 koordynatorów. Dzięki temu, pomoc otrzymało 680 lubelskich rodzin.

Do zadań wolontariusza należy przede wszystkim odwiedzenie i zapoznanie się z rodziną w potrzebie, określając przy tym, jaka forma pomocy będzie dla nich najodpowiedniejsza. Następnie, gdy znajdzie się darczyńca chcący wesprzeć rodzinę, wolontariusz oferuje swoją radę i pomoc. Na końcu, gdy darczyńca zdecyduje się na pomoc konkretnej rodzinie, ta zostaje obdarowana paczką w czasie grudniowego „Weekendu Cudów”.

- Trzeba umieć mądrze wybrać rodzinę. Chodzi o to, żeby udzielić im pomocy, jakiej w danym momencie życia potrzebują najbardziej. Zależy nam, aby rodzina dzięki nam podniosła się w trudnych momentach życia i żeby nasze działania nie były tylko prezentem świątecznym, który nic nie zmieni. Dzięki wolontariatowi uczymy się odpowiedzialnego podejmowania decyzji, mądrego niesienia pomocy i zauważamy, jak wiele znaczeń może mieć ta pomoc. Zaczynamy również doceniać to, co mamy, jeśli wcześniej tak nie było. Możemy produktywnie spędzić czas, oddając go trochę tym potrzebującym oraz z pewnością upiększamy im święta, co niesie ogromną radość - mówi Paulina Jamrozik, wolontariuszka Szlachetnej Paczki z Lublina.

W 2022 roku w Szlachetną Paczkę włączyło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek na terenie całego kraju. Dzięki temu pomoc i wsparcie otrzymało wtedy niemal 15, 5 tysiąca potrzebujących rodzin.

Rekrutacja do tegorocznej edycji potrwa do momentu zebrania się potrzebnej liczby wolontariuszy. Szczegóły i formularz znajdziecie na stronie www.szlachetnapaczka.pl.