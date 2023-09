To najlepsze firmy, wizytówki regionu. Jubileuszowe wyróżnienia dla laureatów programu Marka Lubelskie

– To najlepsze firmy, wizytówki naszego regionu. Może nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważny jest to tytuł. Promuje nie tylko te przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim województwo lubelskie – mówił podczas środowej uroczystości wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. – Od 2007 roku, przez te 16 lat, mamy już prawie 100 firm, dokładnie 99. Z tego grona w ubiegłym roku zorganizowaliśmy platynowy i zloty jubileusz, nagradzając firmy, które działają nieprzerwanie 100 lat, 50 lat i więcej. Dziś nagradzamy te, które mają 10, 20 i 30 lat – dodał Wojciechowski.

Za 30-lecie działalności wyróżnienia otrzymały: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski z Tomaszowa Lubelskiego, Browar Jagiełło z Pokrówki koło Chełma, Darex, producent koszul z Kraśnika, Zamojskie Zakłady Zbożowe oraz spółka Gerard.

– 30 lat dla niektórych firm to dużo, dla innych mało, ale każdy z nagrodzonych wie, jak ciężko markę utrzymać nieprzerwanie przez wiele lat. Wiąże się to z dużym zaangażowaniem właścicieli i pracowników – mówił Karol Witkowski, prokurent pierwszej z wyróżnionych firm, dziękując tacie, założycielowi zakładu mięsnego oraz pracownikom.

Joanna Jagiełło-Hulanicka, współwłaścicielka Browaru Jagiełło również podziękowała rodzicom, którzy przed 30 laty założyli tak wspaniałą, rodzinną firmę. – Ważymy piwo z pasją. Kochamy to, co robimy. Gdyby nie pracownicy i ich zaangażowanie nasza marka nie była by tak silna – przyznała Joanna Jagiełło-Hulanicka.

– Tę nagrodę powinien odbierać mój mąż, który dokładnie 15 września 1993 roku wraz z ojcem krawcem założyli zakład krawiecki. Najpierw szyli spodnie. Ja pojawiłam się w firmie, gdy zawarliśmy związek małżeński. Szyjemy koszule z pasją. Jesteśmy zadowoleni wtedy, gdy klient jest zadowolony – podkreśliła z kolei Magdalena Czelej z firmy Darex.

Wyróżnienie za 20-lecie działalności otrzymała Piekarnia Halina i Tadeusz Pęzioł z Lublina. Firma została założona w 2003 roku, ale pan Tadeusz w branży piekarniczej działa już od 50 lat.

– Przed 20 laty zdecydowałem się z żoną założyć spółkę. Jak z żoną to chyba powinno liczyć się podwójnie – zażartował współwłaściciel odbierając wyróżnienie.

Za 10-lecie działalności uhonorowano: SCF Natural z Suchodołów, firmę zajmującą się produkcją najwyższej jakości granulatu chmielowego dla branży piwowarskiej, Apartamenty w Drzewach z Nałęczowa, CARGOTOR z miejscowości Małaszewicze, JMP Flowers ze Stężycy oraz Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła.