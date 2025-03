To nie mail od ZUS. Uważaj, w co klikasz

Niektórzy otrzymali maila od nadawcy, który podszywa się pod ZUS. Podejrzany jest już jego adres, bo wiadomość przyszła z maila jednego z krakowskich gabinetów dentystycznych. Oszuści proszą o aktualizację danych ze względu na problem z przetworzeniem płatności składek i straszą, że bez tego ZUS wstrzyma wypłatę świadczeń. Kto wejdzie w link podany w wiadomości, zobaczy stronę udającą logowanie do eZUS. A gdy wykona kolejny krok i wpisze dane logowania, zobaczy prośbę o podanie danych karty kredytowej.

– Dlatego ZUS uczula, by nie odpowiadać na podejrzane maile i nie otwierać załączonych do nich plików. Oszuści najczęściej chcą nakłonić adresatów do podania danych osobowych albo do zainstalowania złośliwego oprogramowania na komputerze – Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nie wysyła do wiadomości z prośbami o podanie danych kart kredytowych czy innych wrażliwych danych osobowych lub firmowych. Jeśli klient ma wątpliwości, czy otrzymana korespondencja pochodzi z ZUS, może to zweryfikować na infolinii pod numerem 22 560 16 00, pisząc na adres cot@zus.pl albo w placówce ZUS