Wakacje, wakacje, wakacje! Hura!

Świadectwa szkolne otrzymało w piątek 275 172 uczniów uczęszczających do 1541 szkół województwa lubelskiego. Wśród nich znajduje się 9674 cudzoziemców, z czego 8207 to obywatele ogarniętej wojną Ukrainy. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych 170 153, wśród których 11 886 z obecnych klas ósmych rozpocznie w nowym roku naukę w szkołach ponadpodstawowych. W Lublinie w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto, rok szkolny kończy 59 tys. uczniów w tym 27 tys. lubelskich podstawówek oraz 32 tys. ze szkół ponadpodstawowych.

Plany na wakacje?- Przede wszystkim odpoczynek!

- Każdy rok szkolny jest na swój sposób ciężki, ale myślę, że tegoroczny w kontekście zakończenia roku i pożegnania naszej pani dyrektor był zupełnie inny. Pani dyrektor i grono pedagogiczne bardzo nam pomagali- mówiła Zosia Trybulska, klasa DL ZS nr 1. I dodała:- W wakacje planuje odpoczywać, gdyż w czasie roku szkolnego realizowaliśmy wiele działań jako samorząd i było również dużo nauki. A więc wakacje 2024 to spotkania ze znajomymi, wyjazdy i odpoczynek.

Podobnego zdania jest uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie Jakub Laskowski. W wakacje planuje odpoczywać i spędzać czas ze znajomymi - Nasza szkoła i uczniowie są wyjątkowi, wielu z nich miało, w tym roku czerwony pasek lub otrzymało wyróżnienia, obchodziliśmy siedemdziesięciopięciolecie naszej szkoły, prowadziliśmy wiele inicjatyw, braliśmy udział w wielu przedsięwzięciach to był intensywny czas dla nas jako uczniów, dlatego odpoczynek, odpoczynek i jeszcze raz odpoczynek- podsumował.

KN