Wesprzyj podopiecznych hospicjum im. Małego Księcia

„Twój dar serca dla hospicjum” to akcja polegająca na organizacji przez szkoły wydarzeń artystycznych i kiermaszy podczas których zbierane są datki na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Celem akcji jest edukacja dzieci i młodzieży, uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian. To także uświadomienie dzieci i młodzieży na czym polega rola takiej placówki jak hospicjum. Podczas wydarzenia przybliżana jest problematyka opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi.

– Nie ma chyba nic ważniejszego, niż wspieranie w chorobie małych dzieci. Staramy się angażować młodych ludzi jeszcze na etapie szkoły podstawowej, by móc krzewić w nich uniwersalne wartości. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie od samego początku uczyli się być wrażliwi, ale i potrafili pomagać, wspierać i brać odpowiedzialność za drugiego człowieka po to, by wyrosnąć na silne i odpowiedzialne osoby. Ta akcja ma uczyć empatii, wrażliwości. Uczestnictwo w niej będzie to krzewiło. Dla mnie to zaszczyt objąć tę akcję patronatem, a jednocześnie zadeklarować wsparcie polskiego rządu dla podobnych inicjatyw – mówił podczas konferencji wojewoda Krzysztof Komorski, który objął patronatem to wydarzenie.