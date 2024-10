Zbadają płuca palaczy. Za darmo i blisko domu

Rak płuca jest najczęstszym nowotworem wśród Polaków i jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu raka w Europie. Wczesne wykrycie poprawia rokowania chorych i pozwala na mniej radykalne leczenie. Jak podkreślają lekarze, niskodawkowa tomografia jest najskuteczniejszym badaniem w profilaktyce raka płuc.

To badanie przesiewowe jest dostępne w ramach europejskiego programu SOLACE, nad którego realizacją w Polsce czuwa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. W Lubelskiem, program realizuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Mobilny tomograf pojedzie do mniejszych miast i miejscowości, w których dostęp do badania jest utrudniony.

- Program jest ważny, dlatego że pozwala na wykrycie zmian w płucach na wczesnym etapie. Może to być rak płuca, jak i inne choroby w zakresie układu oddechowego. Jeżeli zmiana w płucu zostanie zauważona podczas badania, chory może niezwłocznie rozpocząć leczenie. Wykrycie raka na wczesnym etapie daje szansę całkowitego wyleczenia – mówi prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski, kierownik Klinicznego Oddziału Pneumonologii, Alergologii, Onkologii Pulmonologicznej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Wzmożonej Opieki Pulmonologicznej i Postcovidowej USK nr 4 w Lublinie. - Program SOLACE jest on skierowany do mieszkańców mniejszych miejscowości województwa lubelskiego znajdujących się w pewnej odległości od Lublina. Ponieważ do tej pory programy badań niskodawkowej tomografii komputerowej były realizowane właśnie w Lublinie i jego mieszkańcy zostali dość dobrze przebadani, zaistniała potrzeba skierowania kolejnych programów do grup mających mniejszy dostęp do tego typu badań. Badanie polega na szybkim wykonaniu niskodawkowej, bezpiecznej tomografii komputerowej bez użycia kontrastu. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać, a trwa ono jedynie 10 minut. A więc jest to bezbolesne, szybkie i bezpłatne badanie, które ma same korzyści dla badanego – dodaje prof. Milanowski.

Harmonogram postoju Mobilne Centrum Niskodawkowej Tomografii Komputerowej:

Milejów-Osada 14.10-18.10 Dawtona, ul. Kasztanowa 1 Gminny Ośrodek Zdrowia w Milejowie Parczew 21.10-25.10 Parking szpitala przy SPZOZ Parczew SPZOZ Parczew Janów Lubelski 28.10-04.11 Janowski Ośrodek Kultury przy ul. Jana Pawła II 3 NZOZ Zdrowie Kraśnik 05.11-09.11 Amfiteatr kraśnicki przy ul. Festiwalowej 3 NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej Niemce 12.11-16.11 Ul. Różana 33 NZOZ "Uśmiech" Chełm 18.11-22.11 MOSiR przy ul. Lubelskiej 31 NZOZ Zdrowie

Badanie pozwala uwidocznić zmiany w obrębie układu oddechowego takie jak rozedma płuc czy włóknienie śródmiąższowe oraz w obrębie m.in. aorty, gruczołów piersiowych, tarczycy oraz częściowo wątroby.

Do programu mogą przystąpić osoby w wieku 55-74 lat palące papierosy (co najmniej 20 paczkolat - np. jedna paczka dziennie przez 20 lat, pół paczki dziennie przez 40 lat itd.) oraz osoby od 50. roku życia, które nadal palą lub zaprzestały palenia w ostatnich 15 latach, o ile występują dodatkowe czynniki ryzyka (bierne palenie, przewlekłe choroby płuc jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), samoistne włóknienie płuc, ekspozycja na radon, środowiskowe i zawodowe narażenie na karcynogeny, rak płuca w wywiadzie lub nowotwór stwierdzony u członków najbliższej rodziny).