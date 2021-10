2,5 tysiąca osób zaczęło właśnie naukę w Lublinie. Ważny apel rektora

Uniwersytet Przyrodniczy jako jedyna szkoła wyższa z Lublina zdecydował się na organizację wszystkich zajęć w trybie stacjonarnym. W uczelnianych murach odbywać mają się nie tylko ćwiczenia i zajęcia praktyczne, ale także wykłady, które pozostałe lubelskie uczelnie zdecydowały się przeprowadzać w formule online.

- Wierzę, że szczepienia przeciwko COVID-19 umożliwią nam realizację procesu dydaktycznego w nadchodzącym roku akademickim bez większych utrudnień. Szczepienia ochronne na pewno zredukują liczbę zakażeń i zabezpieczą nas przed chorobą lub przynajmniej przed jej ciężkim przebiegiem. Zachęcam studentów i pracowników, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby uczynili to jak najszybciej. Nie ulegajmy opiniom tych, którzy nawet przeczą oczywistym faktom – mówił podczas inauguracji rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Krzysztof Kowalczyk.

Inwestycje

Uczelnia w nadchodzącym roku akademickim koncentruje się na dokończeniu dwóch trwających inwestycji. Chodzi o Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie oraz Stację Badawczą i Ośrodek Dydaktyczno-szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii, które powstają na lubelskim Felinie.

- Wybudowane centrum wraz z nowoczesnym wyposażeniem zaspokoi oczekiwania pracowników, studentów i doktorantów. Zapewni znakomite zaplecze do realizacji ambitnych badań nad roślinami modelowymi i użytkowymi. Stacja badawcza będzie wizytówką nie tylko naszego uniwersytetu, ale i Lublina i całego województwa. To będzie najnowocześniejszy obiekt badawczo-dydaktyczny, nie tylko do realizacji z kierunku hipologia i jeździectwo, ale i organizacji zawodów o zasięgu międzynarodowym. Dzięki tym inwestycjom uczynimy znaczący postęp w doposazaniu naszej uczelni, dorównując do światowego poziomu – podkreślał rektor.

Prof. Kowalczyk wspomniał też o działaniach w ramach funkcjonującego w porozumieniu z UMCS, Politechniką Lubelską i Uniwersytetem Medycznym Związku Uczelni Lubelskich. Chodzi o utworzenie i wspólne prowadzenie kierunku wychowanie fizyczne, którego studenci korzystaliby z obiektów sportowych poszczególnych szkół wyższych i miasta. Inne pomysły dotyczą korzystania z uczelnianych bibliotek i infrastruktury sportowej przez studentów wszystkich uczelni wchodzących w skład związku.