2,7 tys. zł miesięcznie. Senator szuka stypendystów

– W poprzednich trzech edycjach wydaliśmy łącznie prawie 60 tys. zł. W tym roku podnosimy próg stypendium do 2,7 tys. zł dla każdego zdolnego ucznia – mówi Jacek Bury. Wysokość stypendiów wzrosła w związku z podwyżką diet parlamentarnych. A to właśnie pieniądze otrzymywane za pracę w Senacie polityk przekazuje na wsparcie uzdolnionej młodzieży. Wybrani w programie laureaci przez rok będą otrzymywać po 225 zł miesięcznie. Do tej pory z pomocy skorzystało 32 uczniów.

– Rozmawiamy z naszymi stypendystami i mamy od nich informacje, że te stypendia im się przydają. Dzięki nim mogą rozwijać swoje talenty – mówi Urszula Bury, prezes fundacji, prywatnie żona senatora. I wylicza, że beneficjenci ostatniej edycji programu stypendialnego otrzymane środki przeznaczyli m.in. na dodatkowe zajęcia teatralne, lekcje języka angielskiego, zakup oprogramowania do zdalnej nauki czy sfinansowanie obozu tanecznego.

Wnioski stypendialne można znaleźć na stronie www.fundacjapre.pl.