Dziennikarzy i politologów kształcą od 30 lat. Święto popularnego wydziału

Od 2020 roku przyszli politolodzy i dziennikarze studiują w nowym budynku przy ul. Głębokiej 45. W Pałacu Lubomirskich, dawnej siedzibie wydziału funkcjonuje Muzeum Narodowe.

- Wydział zmienił się zasadniczo. Rozpoczynaliśmy naszą przygodę jako jednostka wydziałowa na Placu Litewskim w Pałacu Lubomirskich. To historyczny budynek, w którym 1918 roku obradował tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego – wspomina dr hab. Wojciech Ziętara, dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

- Trzeba zawsze pamiętać, że wydział, uniwersytet to nie są mury. To są ludzie, a ludzie to wspólnota pracowników, współpracowników, studentów. I my przez ten okres ponad 30 lat myślę, że zbudowaliśmy taką wspólnotę akademicką – dodaje dziekan.