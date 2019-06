500 plus i Dobry start. Gdzie złożyć wniosek, jak dostać pieniądze?

Do tej pory było ono przyznawane tylko tym rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekraczał 800 zł. – Najistotniejszą zmianą jest to, że od 1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – mówi Katarzyna Fus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Szacuje się, że dodatkowe 500 zł miesięcznie otrzyma 4,4 mln rodzin i 6,8 mln dzieci w całej Polsce. W woj. lubelskim od lipca wsparciem objętych będzie blisko 370 tys. dzieci. Dla porównania w kwietniu było to 216 tys. dzieci. Oznacza to, że do rodzin w województwie lubelskim trafiać będzie w sumie ponad 76 mln zł więcej niż dotychczas.

– Kolejne istotne zmiany to wprowadzenie 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko oraz przyznanie z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku – dodaje Katarzyna Fus.

Wystarczy, że żyjący rodzic lub opiekun złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy. Dotychczas, z dniem śmierci osoby pobierającej świadczenia, prawo do otrzymywania pieniędzy wygasało.

Od 1 lipca rusza też przyjmowanie wniosków w programie „Dobry start”. To dodatkowe 300 zł, które z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego przysługują na dzieci, do ukończenia 20 roku życia (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia), bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Jak złożyć wniosek o 500+?

Sprawdziliśmy, co rodzice lub opiekunowie dzieci muszą zrobić by dostać pieniądze z 500 plus i 300 plus.

Od początku lipca wnioski w programie 500 plus składać będzie można wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, portal ePUAP lub PUE ZUS). Dodatkowo, od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski w tradycyjnej formie papierowej. Trzeba je będzie złożyć osobiście lub przesłać listownie.

- Dziś w Lublinie świadczenie 500+ wypłacane jest na ponad 28 tys. dzieci, a od 1 lipca szacujemy, że liczba ta się podwoi. Programem objętych zostanie blisko 56 000 dzieci do 18 roku życia – mówi Katarzyna Fus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. - Mając na uwadze liczbę przyszłych beneficjentów programu i wychodząc naprzeciw ich potrzebom Miasto Lublin uruchomi 11 punktów przyjmowania wniosków.

Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane w:

MOPR w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2D

MOPR w Lublinie Filia Nr 1, ul. Lubartowska 6-8

MOPR w Lublinie Filia Nr 2, ul. Hutnicza 1A

MOPR w Lublinie Filia Nr 3, ul. Mieszka I 4

MOPR w Lublinie Filia Nr 4, ul. Kompozytorów Polskich 8

MOPR w Lublinie Filia Nr 5, ul. Nałkowskich 114

MOPR w Lublinie Wydział Świadczeń Socjalnych, ul. Zemborzycka 88-92

Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin, ul. Wieniawska 14

Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin, ul. Filaretów 44

Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin, ul. Franciszka Kleeberga 12a

Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin, ul. Szaserów 13-15

Nowością jest uruchomienie punktu również w siedzibie dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Koryznowej 2D.

- Oczywiście cały czas zachęcamy, do składania wniosków drogą elektroniczną, jest to bowiem wygodna i szybka dla rodziców forma, dogodna do realizacji w każdym czasie i w każdym miejscu zarówno w domu, jak i podczas urlopu – podkreśla Kuś i radzi, by ze złożeniem wniosku nie zwlekać do ostatniej chwili.

Tylko jeżeli wniosek o 500+ zostanie złożony w okresie od 1 lipca do 30 września świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

- Co istotne rodzice, którzy mają przyznane świadczenie 500+ do 30 września 2019 r. również będą mogli składać wnioski od 1 lipca 2019 r., celem kontynuacji wypłaty 500+ od października 2019 r. – mówi dyrektor lubelskiego MOPR. - Rodzice, którzy już pobierają 500+ na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek na wszystkie dzieci (w tym tzw. pierwsze). W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które dotychczas nie pobierali 500+), a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które mieli przyznane 500+ do 30 września 2019 r.)

Prawo do 500+ zostanie ustalone do końca maja 2021 r., co oznacza że w 2020 r. nie będzie trzeba składać kolejnego wniosku. Jest to związane ze zmianą okresu świadczeniowego, który według obecnych przepisów trwa od 1 października danego roku do 30 września następnego roku, a będzie trwał od 1 czerwca do 31 maja.

- Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez rodzica we wniosku. Jest to kolejna istotna zmiana i udogodnienie. Dotychczas zobowiązani byliśmy wydawać decyzję administracyjną i doręczać ją pod wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania – zaznacza Katarzyna Fus, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Wkrótce, 1 lipca rozpoczyna się także nabór w programie Dobry Start. Wnioski można składać od 1 lipca elektroniczne. W tym przypadku przez bankowość elektroniczną oraz platformę Emp@tia, a od 1 sierpnia także w formie papierowej, w tych samych punktach co wnioski o 500+.

Ważną informacją jest to, że wnioski o świadczenie 300+ można składać jedynie do 30 listopada. Te które wpłyną po tej dacie nie będą rozpatrywane.