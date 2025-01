550 lat Województwa Lubelskiego. Gala i odznaczenia

Dziś, 8 stycznia, w Centrum Spotkania Kultur podczas gali uroczyście podsumowano rok jubileuszowy. Odznaczono także 33 instytucje i osoby, które angażowały się w działania na rzecz rozwoju regionu oraz zachowania jego tożsamości historycznej i kulturowej.

Medale 550-lecia Województwa Lubelskiego wręczył marszałek Jarosław Stawiarski, a otrzymali je:

• Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu Królowej Podlasia – Matki Jedności w Kodniu (powiat bialski)

• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. (powiat biłgorajski)

• Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie (powiat chełmski)

• Fundacja „Brama” Kultura i Tradycja Wsi Nadbużańskiej (powiat hrubieszowski)

• Park Rekreacji ZOOM NATURY (powiat janowski)

• Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku, Oddział Muzeum Narodowego w Lublinie (powiat kraśnicki)

• Muzeum Regionalne w Krasnymstawie (powiat krasnostawski)​

• Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie (powiat lubartowski)

• Stowarzyszenie Kowali Polskich (powiat lubelski)

• Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty (powiat łęczyński)

• Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (powiat łukowski)

• Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa (powiat opolski)

• Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu (powiat parczewski)

• Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy (powiat puławski)

• Ludowy Klub Sportowy Orlęta-Spomlek Radzyń Podlaski (powiat radzyński)

• Centrum Kultury i Sportu w Rykach (powiat rycki)

• Stowarzyszenie Zwykłe Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś”(powiat świdnicki)

• Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego (powiat tomaszowski)

• Poleski Park Narodowy (powiat włodawski)

• Towarzystwo Szabli i Miecza (powiat zamojski)

• Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej (miasto Biała Podlaska)

• Podziemia Kredowe w Chełmie (miasto Chełm)

• Akademia Zamojska (miasto Zamość)

• Parafia Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (miasto Lublin)

• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (miasto Lublin)

• Politechnika Lubelska (miasto Lublin)

• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (miasto Lublin)

• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (miasto Lublin)

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie (miasto Lublin)

• Port Lotniczy Lublin S.A. (miasto Lublin)

• Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (miasto Lublin)

• Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy” (miasto Lublin)

• Muzeum Narodowe w Lublinie (miasto Lublin)

Rok temu, 26 stycznia 2024, radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli uchwałę i ustanowili rok 2024 „Rokiem Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego”.

W ponad tysiącletnich dziejach państwa polskiego ponad połowę, bo 550 lat, stanowi wielka i piękna historia województwa lubelskiego. Lubelskie to jedno z najstarszych województw w Polsce, które przez długi czas znajdowało się niemal w centrum Rzeczypospolitej. Życie każdej społeczności kształtują chwile, które utwierdzają jej tożsamość, przypominają bogatą historię oraz wyznaczają kierunek działalności na przyszłość [...]. W 1474 roku król Kazimierz Jagiellończyk utworzył województwo lubelskie. Dlatego rok 2024 ustanawiamy „Rokiem Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego” i pragniemy przez cały ten czas wspólnie z mieszkańcami naszego regionu świętować imponujący jubileusz – czytamy w treści uchwały. - Czujemy się zobowiązani do przekazywania młodemu pokoleniu tych wszystkich wartości, które przez stulecia tworzyły ducha polskości w sercach naszych przodków. Chcemy bardziej poznać dzieje naszej małej ojczyzny i jej wkład w dziedzictwo kulturowe Polski i Europy. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi środowiskami, pragniemy popularyzować wiedzę o chlubnych kartach historii województwa lubelskiego, a także wzmacniać we wspólnotach lokalnych poczucie dumy z własnej tożsamości.