90-osobowa kolejka do kasy botanika

Niektóre drzewa, krzewy forsycji i żonkile już przekwitły. Na otarcie łez goście mogą zachwycać się ostatnimi kwiatami magnolii, które już zaczęły opadać tworząc wokół drzew biało-różowy kobierzec.

Oprócz magii przyrody na turystów czekają również doznania artystyczne. W Dworku Kościuszków została otwarta wystawa grafiki i ekslibrysu autorstwa dr Zbigniewa Jóźwika pt. Moje Siostry Rośliny. Dzisiaj wstęp na wystawę, która będzie czynna do 14 czerwca jest bezpłatny.

Do godziny 12 ogród odwiedziło ok 250 osób. Do 19, kiedy zostanie zamknięty liczba ta zapewne się potroi ale sprzedaż biletów kończy się o godz. 18.30.