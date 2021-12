Anna Dąbrowska Wolontariuszką Roku 2021. A lubelskie klasztory przyjmą uchodźców

Anna Dąbrowska została nagrodzona za swoje działania w ramach Grupy Granica. Od samego rozpoczęcia kryzysu na granicy polsko-białoruskiej Dąbrowska i grupa wolontariuszy pomaga osobom potrzebującym tam pomocy.

– Nie ma wątpliwości, że to co pani i pani koleżanki i koledzy dają z siebie poświęcając swój czas i nieraz zdrowie, to jest najcenniejsze. Jesteście państwo prawdziwą duszą Polski i Polaków i w ogóle człowieczeństwa – powiedział Ziyad Raoof, pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.

– Za wrażliwość na ludzki dramat, za niezgodę na milczenie, przeinaczanie i uznanie niektórych ludzi za nielegalnych i niegodnych pomocy – wymieniał powody przyznania tytułu Wolontariuszki Roku ks. Mieczysław Puzewicz, przewodniczący rady programowej Centrum Wolontariatu w Lublinie. – Myślę, że Ania uratowała zdrowie na pewno, a być może i życie wielu osobom – dodał.

Odbierając tytuł Anna Dąbrowska zaprosiła na scenę i wymieniła wszystkich towarzyszących jej wolontariuszy i współpracowników. Odczytała też list od uchodźcy uratowanego w lesie.

"Zabrałem ze sobą moją żonę i moje dziecko i uciekłem do Niemiec. W Polsce nie czułbym się bezpiecznie. Rząd pomimo krytyki ze strony wspaniałych Polaków i Polek oraz społeczności międzynarodowej wciąż kategorycznie odmawia nam prawa bycia uchodźcą. Czułem, że ucieczka do Niemiec to dobra decyzja, dla przyszłości mojej żony i naszego dziecka, które walczyło o przetrwanie w lesie" – napisał Mohammed. "Nie czujemy nienawiści do Polski. Zostając jednak ciągle czulibyśmy strach, zwłaszcza ze strony rządzących, którzy nie mają w sobie ani miłosierdzia, ani człowieczeństwa" – dodał.

Najtrudniejszy moment

Anna Dąbrowska trzy tygodnie temu podczas jednej z akcji na granicy, doznała poważnej kontuzji nogi. Dlatego teraz, więcej czasu spędza przed komputerem. Cały czas mówi jednak, że "jest na granicy".

– Jestem nieustannie na granicy, nawet jeżeli jestem w domu, ponieważ obrabiam dokumenty z granicy, przygotowuję dla prawników zebrane przez nas historie ludzi, które później trafiają do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – mówi Dąbrowska.

Chodzi o przyznanie tzw. interim measures, czyli środka tymczasowego, dzięki któremu migranci mogą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową.

– Staramy się każdą osobę w taki wniosek zaopatrzyć. Trzeba pamiętać jednak, że niestety nie dla wszystkich ten interim measures przyjdzie – mówi Dąbrowska.

Tak też stało się kiedy wolontariusze wśród których była Anna Dąbrowska spotkali w lesie sześć osób. Cztery z nich były Hazarami z Afganistanu, a dwie osoby z Afryki – jedna z Demokratycznej Republiki Konga, druga z Gwinei.

– Zebrałam od nich wywiady, pojechałam do domu i wspólnie z prawnikiem przygotowaliśmy wnioski do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Po czym dostałam tylko cztery interimy. Pojechałam do lasu i musiałam tym dwóm osobom powiedzieć, że dla nich nic nie mam – opowiada Dąbrowska i milknie. Brakuje jej słów, żeby opowiedzieć co czuła w tamtym momencie.