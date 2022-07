– Z siostrą wcale nie jest lepiej. Ma głębokie porażenie mózgowe spowodowane przez niedotlenienie – mówiła nam wczoraj Dagmara Zick, siostra Beaty Filipek, z którą od 13 kwietnia nie ma żadnego kontaktu. Tego dnia 57-latka przyjechała do Lublina wstawić sobie implanty zębów. Z zabiegu, który odbył się w klinice doktora A., już się jednak nie obudziła. Siostra kobiety zarzuca dentyście oraz uczestniczącemu w zabiegu anestezjologowi, że nie zareagowali na czas, czym mieli doprowadzić do obecnego stanu siostry.

Z kliniki dentystycznej Beata Filipek została przewieziona na intensywną terapię szpitala przy Staszica. Stąd trafiła do domu opieki w Warszawie, gdzie jest do dziś. Według lekarzy zmiany, jakie zaszły w jej mózgu, są nieodwracalne.

– Teraz jest jak warzywo – mówi zrozpaczona Dagmara Zick, która o sprawie zawiadomiła prokuraturę. Śledczy nadal ją badają. – Byłam przesłuchana ja, ciotka, która pojechała po Beatę do kliniki i kuzyn – wymienia pani Dagmara.

Po artykule w Dzienniku Wschodnim sprawą zainteresowali się także dziennikarze telewizyjni. Dorota Grabowska przygotowała reportaż na ten temat do programu Alarm! w TVP1. Jego emisja odbyła się we wtorek. W poniedziałek dziennikarka po raz ostatni odwiedziła gabinet doktora A. w Lublinie. Chciała jeszcze raz zadać mu pytania o Beatę Filipek. Ponieważ że lekarz odmówił wcześniej odpowiedzi, postanowiła użyć prowokacji dziennikarskiej i dostać się do gabinetu jako pacjentka. To się jednak nie udało, bo pracownicy kliniki domyślili się, że jest dziennikarką. Na miejsce została wezwana ochrona.