Bakcynalia w Chatce Żaka

Imprezę w Chatce Żaka otworzyły tradycyjnie "Małe Bakcynalia" podczas których zaprezentowały swoje zdolności dzieci i młodzież.

-To jest festiwal na którym, ja jako student się wychowałem, jako artysta też. To na nim zbierałem pierwsze laury. Jest taka anegdota, że nasz zespół czyli Orkiestra Świętego Mikołaja powstał dla pieniędzy. Bo żeby się dostać na Bakcynalia, trzeba było stać w długich kolejkach i wydać studenckie pieniądze, których studenci nie mają, albo zostać artystą. Wybraliśmy więc drogę artystyczną- mówił Bogdan Bracha z Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS "Chatka Żaka" - Festiwal skupia wiernych fanów, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski. Spotyka się tu środowisko ludzi śpiewających, coś co ja nazywam " światem krainy łagodności" czyli poezja śpiewana i piosenka autorska- dodaje Bracha.