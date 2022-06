Lublin. Dlaczego rośnie zainteresowanie wojskiem?

Od 21 maja w Polsce ruszyła rekrutacja do DZSW. Tego dnia w 32 miejscowościach w całym kraju zorganizowano pikniki – to była oficjalna inauguracja nowego projektu polskiej armii.

– Wszyscy doskonale wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Są one realne. Rosja zaatakowała Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Najlepszą i najskuteczniejszą odpowiedzią na te zagrożenia jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Dlatego też zdecydowaliśmy o tym, by rozpocząć kampanię dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – mówił wtedy Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który był na pikniku wojskowym w Kraśniku.

Do piątku w woj. lubelskim złożono ponad 350 deklaracji wstąpienia do DZSW, wypełniono ponad 250 wniosków, a wydano niemal 80 decyzji o powołaniach. W przypadku Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie to około 160 zgłoszeń i 67 wniosków.

– Od 21 maja jest zdecydowanie większe zainteresowanie służbą wojskową, szczególnie dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Jest to nowa forma służby, która daje nowe możliwości, zarówno realizacji swoich pasji, ale także i możliwości finansowe, które są atrakcyjne. Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będą mieli pobory na poziomie żołnierzy zawodowych. Jeśli chodzi o Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lublinie, to mogę powiedzieć, że jest czterokrotny wzrost zainteresowania – podkreśla mjr Marek Kubicki, szef wydziału rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie.

Zanim wspomnimy o korzyściach, warto porozmawiać o wymaganiach. Należy mieć skończone 18 lat, posiadać obywatelstwo polskie, być zdolnym psychicznie i fizycznie do pełnienia służby, być niekaralnym za przestępstwo umyślne, mieć nieposzlakowaną opinię oraz posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe.

Wniosek można złożyć na stronie zostanzolnierzem.pl, podczas kwalifikacji wojskowej albo w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w Polsce. W pierwszej kolejności z ochotnikiem skontaktuje się rekruter, który ustali termin spotkania. Następnie trzeba przejść przez kolejne etapy naboru, w tym rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem czy badania lekarskie – trwa to nie dłużej niż 2 dni. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, to kandydat otrzyma kartę powołania na szkolenie.

Te będą w sumie dwa, ale można ukończyć tylko jedno z nich. Pierwsza tura szkoleń startuje w poniedziałek, w sumie do końca roku zaplanowano ich sześć, a będą odbywać się co miesiąc.

– Szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczyna się od pierwszego etapu, czyli szkolenia podstawowego. W ciągu 28 dni kandydat jest cały czas w jednostce wojskowej. Uczy się podstaw wojskowości – podstawy regulaminów, musztry, szkolenia strzeleckiego – i jest przygotowywany do przysięgi wojskowej – tłumaczy mjr Marek Kubicki.

Po złożeniu przysięgi kandydat do wojska staje się pełnoprawnym żołnierzem korpusu szeregowych. Co prawda, podczas rekrutacji podpisuje on umowę na 12 miesięcy (obejmuje ona też 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne), ale po 28 dniach może zrezygnować – potem składa wniosek i trafia do aktywnej rezerwy lub terytorialnej służby wojskowej albo go nie składa i jest w pasywnej rezerwie. Co ważne, w terminie do 3 lat od czasu przeniesienia do rezerwy istnieje możliwość powołania do DZSW i kontynuowania szkolenie.

Żołnierze, którzy chcą pełnić służbę zawodową, muszą ukończyć jeszcze 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne. W jego trakcie zostaną włączeni do struktur wojska polskiego i będą wypełniać zadania w jednostkach wedle zapotrzebowania. Żołnierze będą się szkolili zgodnie ze swoim wykształceniem, zainteresowaniami i predyspozycjami. O jakie specjalności chodzi? Przykładowo: * kierowca * operator maszyn * działonowy * łącznościowiec * snajper.

Osoby, które ukończą szkolenie podstawowe i specjalistyczne, mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej – będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

Warto podkreślić, że już od pierwszego miesiąca, czyli od szkolenia podstawowego, kandydaci otrzymają pobory na poziomie żołnierza zawodowego – w przypadku osób, które nie ukończyły 26. roku życia będzie to 4560 zł netto, a dla pozostałych 4560 zł brutto. Dodatkowo, dostaną możliwość zdobycia takich kwalifikacji i uprawnień jak: prawo jazdy kategorii C, C+E i D, nurka, skoczka spadochronowego, spawacza czy prawo wykonywania zawodów medycznych lub z zakresu finansów. Czas odbywania DZSW wlicza się do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Kwestie rekrutacji i powoływania do DZSW regulują Ustawa o obronie ojczyzny z marca 2022 roku oraz Rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (kwiecień 2022) oraz w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (maj 2022).