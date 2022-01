Lublin: Będzie więcej pianki poliuretanowej. Jest zgoda na rozbudowę wytwórni

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa magazynów surowców i wyrobów gotowych oraz tzw. sezonowni i budowa placów manewrowych dla ciężarówek. Pomieszczenia piwniczne budynku biurowego mają być zaadaptowane na część socjalną dla pracowników. Planowana jest też budowa placów manewrowych dla ciężarówek, przebudowa układu komunikacyjnego i montaż zbiornika na sprężony dwutlenek węgla.

Dojazd do zakładu nadal ma się odbywać przez ul. Strojnowskiego, nie jest planowana nowa droga dojazdowa od strony południowej. Będzie to skutkować znacznym zwiększeniem ruchu na uliczce. Obecnie zakład jest zdolny wytwarzać 45 ton pianki na dobę, po rozbudowie będzie mógł produkować 60 ton na dobę. Decyzja środowiskowa nie jest prawomocna, może być jeszcze zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.