„Bliski Wschód” w centrum Lublina. Rusza druga edycja festiwalu

Hasło przewodnie tegorocznej edycji festiwalu nawiązuje do tytułu jednej z piosenek Jana Kaczmarskiego – „Zaproszenie do piekła”.

– Na wschodnich granicach Europy umiera demokracja i umierają ludzie. Jak tworzyć teatr w podziemiu i jak po wyjściu z podziemia nie oślepnąć od światła? Jak pisać biografie twórczyń i twórców, których nazwisk nie można wymienić? Jak upamiętnić naszych zmarłych kolegów, żeby nie zaszkodzić ich rodzinom? – takie pytania zadają organizatorzy.

Tego wszystkiego dowiemy się już 11 grudnia, gdy startuje festiwal. Przez tydzień będziemy mieć do czynienia z „laboratorium teatru”, które nauczy nas „pisać wprost to co łatwiej można pisać wspak”. Festiwal wpisuje się w rocznicę obchodów wybuchu Stanu Wojennego w Polsce.

W programie między innymi koncert piosenek Jana Kaczmarskiego zwanego bardem Solidarności. Wykona je niezależna grupa aktorów zwolnionych z Narodowego Akademickiego Teatru im. Janki Kupały w Mińsku.

Oprócz tego, zobaczymy także dzieła innych niezależnych artystów z Białorusi i Ukrainy, dla których Lublin stał się swoistym azylem, gdy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Stąd w programie znajdzie się miejsce np. dla monodramu „W poszukiwaniu dyktatora”, który jest oparty na osobistych doświadczeniach fotografa i aktywisty Zmicera Waynowskiego. Podczas trwania festiwalu dla uczestników dostępna będzie również wystawa fotografii przedstawiających portrety więźniów politycznych „Martyrologia białoruska” autorstwa Ksishy Aniołowej.

Festiwal potrwa do 17 grudnia. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Poniżej przedstawiamy program wydarzenia z podziałem na poszczególne dni.

11 grudnia / poniedziałek

godz. 16:00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu: Shofar – Mikołaj Trzaska, Raphael Rogiński, Macio Moretti / support: DVOYRA – „Sefer ha-Ot” Abrahama Abulafii / Sala Widowiskowa

godz. 18:30 – „Kultura” – Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy – dyskusja i promocja tomu / Kino CK

godz. 19:30 – Projekt „Dramat obecny” – czytanie performatywne współczesnego dramatu białoruskiego / Kino CK

godz. 21:00 – „Martyrologia białoruska”. Portrety więźniów politycznych Ksishy Anioławej – wernisaż wystawy / Galeria Rozdroża (parter CK)

12 grudnia / wtorek

godz. 14:00 – „Dramat bez teatru” – spotkanie z białoruskimi dramatopisarzami najnowszej generacji / Sala Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

godz. 18:00 – MMAD 2.0 Theatre: „Z@klęcie” / Sala Widowiskowa

godz. 19:00 – neTTheatre / Kupałowcy: „Komedia Judyty” / Sala Czarna

godz. 20:30 – Spotkanie i promocja książki Siarhieja Kawalowa „Łza Wołata: wiersze, proza, dramat” / Księgarnia Dosłowna

13 grudnia / środa

godz. 10:00 – 13:00 – Laboratorium dramaturgiczne: temat — pomysł — inspiracje — dyskusje / Księgarnia Dosłowna / zapisy*

godz. 17:30 – 19:00 – Otwarty dla publiczności pokaz „szkiców laboratoryjnych” / Sala Widowiskowa

godz. 19:00 – Viktoria Baltser: „Nie ma strachu” / Sala Czarna

godz. 20:30 – Uroczyste zapalenie świeczki Chanukowej z udziałem gości: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich i Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk/ Foyer Sali Widowiskowej

godz. 21:00 – Kupałowcy: koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego / Sala Widowiskowa

godz. 22:00 – Klub festiwalowy. Omówienie pracy laboratoryjnej z udziałem publiczności / Księgarnia Dosłowna, Kawiarnia Centralna

14 grudnia / czwartek

godz. 10:00 – 13:00 – Laboratorium dramaturgiczne: temat — pomysł — inspiracje — dyskusje / Księgarnia Dosłowna / zapisy*

godz. 18:00 – 19:30 – Pokaz „szkiców laboratoryjnych” / Sala Widowiskowa

godz. 20:00 – Jura Dziwakow: „Clausa fores (Długo oczekiwana impreza)” / Galeria Labirynt

godz. 22:00 – Klub festiwalowy. Omówienie pracy laboratoryjnej z udziałem publiczności / Księgarnia Dosłowna, Kawiarnia Centralna

15 grudnia / piątek

godz. 10:00 – 13:00 – Laboratorium dramaturgiczne: temat — pomysł — inspiracje — dyskusje / Księgarnia Dosłowna / zapisy*

godz. 18:00 – 19:30 Pokaz „szkiców laboratoryjnych” / Sala Widowiskowa

godz. 20:00 – Kupałowcy / Zoja Biełachwościk: „Mój Hleb” / Sala Widowiskowa

godz. 22:00 – Klub festiwalowy. Omówienie pracy laboratoryjnej z udziałem publiczności / Księgarnia Dosłowna, Kawiarnia Centralna

16 grudnia / sobota

godz. 10:00 – 13:00 – Laboratorium dramaturgiczne: temat — pomysł — inspiracje — dyskusje / Księgarnia Dosłowna / zapisy*

godz. 18:00 – 19:30 – Pokaz „szkiców laboratoryjnych” / Sala Widowiskowa

godz. 20:00 – Władzimir Piatrowicz: „Czasy secondhand” / Sala Czarna

godz. 22:00 – Klub festiwalowy. Omówienie pracy laboratoryjnej z udziałem publiczności / Księgarnia Dosłowna, Kawiarnia Centralna

17 grudnia / niedziela

10:00 – 13:00 – Laboratorium dramaturgiczne: temat — pomysł — inspiracje — dyskusje / Księgarnia Dosłowna / zapisy*

godz. 18:00 – 20:00 – Pokaz „szkiców laboratoryjnych” / Sala Czarna

godz. 20:00 – Zmicer Waynowski: „W poszukiwaniu dyktatora” / Sala Widowiskowa

godz. 21:00 – Olena Jurkiewicz: „Granice wojny” / Sala Czarna

godz. 22:00 – Klub festiwalowy. Omówienie pracy „Laboratorium dramaturgicznego” z udziałem publiczności. Zakończenie festiwalu / Księgarnia Dosłowna, Kawiarnia Centralna