Boisko Wysokich Lotów poszukuje wykonawcy remontu

W ramach kolejnego etapu modernizacji Boiska Wysokich Lotów przewidziano remont boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni ze skocznią w dal. Urząd Miasta Lublin ogłosił przetarg.

– To kolejny etap rewitalizacji całego kompleksu sportowego na Bronowicach, który realizujemy stopniowo. W poprzednich latach zmodernizowaliśmy boisko do piłki nożnej, nadając mu nową nawierzchnię ze sztucznej trawy, ogrodzenie z piłkochwytami oraz oświetlenie. Obecne prace obejmą remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni, co pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie tego miejsca przez uczniów i mieszkańców. W tym roku planujemy również budowę nowego placu zabaw, o co zawnioskowała lokalna społeczność – mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju.

Prace określone w przetargu będą polegały m.in. na oczyszczeniu nawierzchni i naprawie ubytków boiska wielofunkcyjnego, wykonaniu nowego natrysku w kolorze ceglastym, wymianie zeskoczni w dal, montażu nowej skrzyni stalowej oraz belki, a także placu za zeskocznią. Wykonawcy oferty składać mogą do 24 stycznia 2025 roku. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, wykonawca będzie miał 3 miesiące na wywiązanie się z prac.

To nie wszystko. Przygotowywania trwają także w związku z realizacją projektu z Budżetu Obywatelskiego. Celem zwycięskiego projektu „Plac zabaw wysokich lotów” jest stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 31. Plac zabaw będzie dostępny zarówno dla dzieci z pobliskiego osiedla, jak i uczniów szkoły.

– W skład nowego placu zabaw wejdzie 10 urządzeń zabawowych, m.in.: piaskownica, huśtawki wahadłowe, karuzela, tor sprawnościowy, piramida linowa, zjeżdżalnie i domki. Całość zostanie wykonana z zastosowaniem podłoża tartanowego. Plac zostanie ogrodzony, wyposażony w oświetlenie, monitoring oraz ławki – informuje Monika Głazik z lubelskiego Ratusza.

Kompleks sportowy przy ulicy Lotniczej w Lublinie to boisko poliuretanowe dla młodszych dzieci, odnowione w ubiegłych latach boisko do piłki nożnej z piłkochwytami, ogrodzeniem i oświetleniem, boisko do piłki siatkowej i koszykowej, kort tenisowy z konstrukcją namiotową, bieżnię z piaskownicą do skoku w dal. Całość uzupełniają plac zabaw, dojścia, chodniki, parkingi, tereny zielone i górka saneczkowa w północnej części działki.