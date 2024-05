Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt Kościoła katolickiego

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwana też Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim. Tego dnia odbywają się liczne procesje, a dzieci pierwszokomunijne sypią płatki kwiatów przez Najświętszym Sakramentem.

Mieszkańcy miast, miasteczek oraz wsi w całej Polsce będą brać udział w procesjach podczas których odwiedzą cztery bogato zdobione ołtarze.

- Te zwyczaje są potrzebne nie Bogu, ale ludziom. A ich celem jest skłonienie nas do faktycznego przeżywania ważności Boga w naszym życiu, do komunii z Nim – mówi ks. Godlewski. - To jest istotne: po to sypię kwiatki, dekoruję ołtarze, abym w piątek, po Bożym Ciele, i we wszystkie kolejne dni pamiętał, że Jezus, którego przyjąłem do serca, jest dla mnie ważny. A ta ważność przejawia się w prostych rzeczach: do właściwego wyboru między dobrem a złem.