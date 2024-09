GKS Górnik Łęczna rozczarował w meczu z Rekordem Bielsko-Biała

Górnik Łęczna jechał do Bielska-Białej opromieniony wysoki zwycięstwem w meczu z Pogonią Tczew. I chociaż Rekord to nieco silniejszy zespół niż tczewianki, to w obozie Górnika nikt nie dopuszczał do myśli możliwości straty punktów na południu Polski. Niestety, zawody zakończyły się bezbramkowym remisem.