Lublin. Buspasy dla wszystkich? Ratusz mówi „nie”

W kwietniu interpelację do prezydenta Lublina w tej sprawie napisał Marcin Jakóbczyk z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zwrócił się w niej o rozważenie możliwości udostępnienia buspasów w ciągu Drogi Męczenników Majdanka dla wszystkich pojazdów w godzinach 7-9 rano i 15-17 po południu.

Argumentował to korkami, jakie tworzą się na tej arterii w porach gdy mieszkańcy dojeżdżają do pracy i dowożą dzieci do szkół, a także w czasie powrotów do domów.

– Jednocześnie buspasy pozostają niemalże puste, a korzystanie z nich w wyżej wymienionych godzinach pozwoliłoby na wyraźne rozładowanie natężenia ruchu nie mając większego wpływu na płynność jazdy pojazdów komunikacji miejskiej – pisał radny.

Urząd Miasta nie bierze pod uwagę takiej możliwości. Dlaczego? Jak czytamy w odpowiedzi, takie rozwiązanie ograniczyłoby przepustowość buspasów. Oznaczałoby to pozbawienie ich zamierzonej funkcji, jaką jest m.in. bardziej efektywne wykorzystanie komunikacji miejskiej i ograniczenie ruchu samochodów.

- Nadanie transportowi publicznemu priorytetu w ruchu na głównych arteriach i skrzyżowaniach miasta ułatwia pasażerom indywidualnym szybki przejazd, zachęcając do korzystania z komunikacji zbiorowej. Ruch pojazdów komunikacji na buspasach powinien funckjonowac sprawnie, aby zapewnić im punktualność, a co za tym idzie, być konkurencyjnym środkiem transportu względem pojazdów indywidualnych – odpowiada radnemu zastępca prezydenta Lublina Artur Szymczyk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z wydzielonych pasów ruchu mogą korzystać autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej, auta elektryczne, taksówki oraz pojazdy uprzywilejowane. Dodatkowo, od 2021 roku, taką mozliwość mają również m.in. motocykliści. Dotyczy to nie tylko buspasów na Drodze Męczenników Majdanka, ale także tych zlokalizowanych na ulicach: Grygowej, Fabrycznej, Lubelskiego Lipca ’80 i Muzycznej.