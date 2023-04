Buspasy dla wszystkich? Radny proponuje zmiany na Drodze Męczenników Majdanka

Interpelację w tej sprawie do prezydenta Lublina napisał Marcin Jakóbczyk z klubu Prawa i Sprawiedliwości. W swoim piśmie zwrócił się o rozważenie możliwości udostępnienia buspasów na Drodze Męczenników Majdanka dla wszystkich pojazdów w godzinach 7-9 rano oraz 15-17 po południu.

Radny swoją propozycję argumentuje korkami, jakie we wspomnianych porach tworzą się na arterii prowadzącej w kierunku centrum miasta z Felina, Kośminka i Bronowic. – Jednocześnie buspasy pozostają niemalże puste, a korzystanie z nich w wyżej wymienionych godzinach pozwoliłoby na wyraźne rozładowanie natężenia ruchu nie mając większego wpływu na płynność jazdy pojazdów komunikacji miejskiej – twierdzi Jakóbczyk.

Ratusz informuje, że do pomysłu radnego odniesie się w ustawowym terminie. Przypomina także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami po wydzielonych pasach ruchu mogą poruszać się: autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej, auta elektryczne typu BEV, taksówki oraz pojazdy uprzywilejowane. Dodatkowo taką możliwość mają również motocykliści, nieoznakowane radiowozy policji oraz oznakowane samochody Straży Miejskiej. Zmiany dla tej ostatniej grupy użytkowników zostały wprowadzone w połowie lipca 2021 roku i dotyczą nie tylko buspasów na Drodze Męczenników Majdanka, ale też tych usytuowanych przy ulicach: Grygowej, Fabrycznej, Lubelskiego Lipca ’80 i Muzycznej.

- Należy również pamiętać, że dopuszczenie do korzystania z buspasów dodatkowych uczestników ruchu nie może ograniczać ich przepustowości, gdyż zostały one wydzielone do użytku przez pojazdy komunikacji zbiorowej w celu usprawnienia transportu miejskiego – zaznacza Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta.

Istotna jest jeszcze jedna rzecz. Chodzi o tzw. trwałość projektu, czyli pięcioletni okres, w którym zrealizowana przy wsparciu z funduszy unijnych inwestycja nie może być poddana znaczącym modyfikacjom. Radny Jakóbczyk w swojej interpelacji dopytuje zresztą o to, kiedy upływa ten termin. Okazuje się jednak, że w tym przypadku jeszcze się on nie rozpoczął, bo przebudowa Drogi Męczenników Majdanka jest częścią większego przedsięwzięcia, w ramach którego ma powstać także nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka. Aktualnie jest ona w fazie projektowania. – Tym samym cały projekt jeszcze się nie zakończył – wyjaśnia Justyna Góźdź.