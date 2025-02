Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Lublinie otrzymało ponad 7 mln zł na rozwój

Prof. Krzysztof Giannopoulos, dyrektor CWBK, podkreślił, że badania kliniczne to obecnie standard postępowania medycznego. – W pewnych sytuacjach jest to jedyne i najlepsze, co możemy zaoferować pacjentom – zaznaczył. – Jest to jest to taki obszar, którego się bardzo, ale to bardzo nie docenia, ale tak naprawdę dzięki tym badaniom powstają nowe leki, nowe terapie, to dzięki temu mamy dzisiaj nowoczesne metody leczenia chociażby chorób nowotworowych, ale nie tylko – mówił prorektor ds. klinicznych Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Sawicki.

Polska na mapie badań klinicznych

Polska zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem rekrutacji i udziału w rynku badań klinicznych, wyprzedzając wiele krajów o wyższym PKB. W 2023 roku zarejestrowano rekordową liczbę 784 badań klinicznych, z czego 40 to badania niekomercyjne. – Jesteśmy piątym krajem na świecie – po Chinach, Hiszpanii, Korei Południowej i Tajwanie. Także myślę, że piąty kraj na świecie pod kątem rekrutacji i udziału w rynku badań klinicznych to jest ogromne osiągnięcie, nawet biorąc pod uwagę nasz potencjał PKB – poinformował prof. Giannopoulos.

Wśród niekomercyjnych badań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych znajduje się projekt dotyczący stosowania kladrybiny w leczeniu miastenii, choroby charakteryzującej się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni. Rekrutacja pacjentów do tego badania zakończy się w czerwcu 2025 roku, a obecnie zgłosiło się już 150 osób, z czego 100 pochodzi z lubelskiego ośrodka.

Inne projekty obejmują badania nad liszajem u dzieci, przewlekłą białaczką limfocytową, rakiem jajnika oraz szerokie badanie epidemiologiczne dotyczące chorób nerek, w którym uczestniczy ponad 2,5 tys. pacjentów. CWBK angażuje się również w badania fazy pierwszej, czyli tzw. First in Human, które polegają na pierwszym podaniu nowego leku człowiekowi.

– Wiadomo, że muszą być bardzo doświadczeni lekarze, żeby bezpiecznie podać, gdyż bezpieczeństwo w badaniach klinicznych to jest oczywiście nasz priorytet. Jesteśmy do tego przygotowani i patrząc jak się ta kompozycja badań klinicznych zmienia, myślę, że pozycja CWBK się będzie umacniała – podkreślił prof. Giannopoulos.

Wsparcie dla pacjentów i badaczy

CWBK nie tylko prowadzi badania, ale również angażuje się w edukację i szkolenia. Ośrodek oferuje studia z zakresu biomedycyny, które mają na celu przygotowanie specjalistów do koordynowania i prowadzenia badań klinicznych. Nowe środki finansowe pozwolą na zatrudnienie dodatkowych koordynatorów badań klinicznych, monitorów oraz osób odpowiedzialnych za administrację.

– Te pieniądze będą umożliwiały nam rozwój kadrowy. Myślę, że już w najbliższych dniach będą pierwsze ogłoszenia o pracę w obszarze badań klinicznych, będziemy zatrudniać koordynatorów badań klinicznych, będziemy zatrudniać monitorów badań klinicznych, osoby do obsługi administracyjnej – powiedział prof. Giannopoulos.

– Daje to możliwość wyszkolenia nowych kadr, bo potrzeby są bardzo duże jeśli chodzi o osoby wyspecjalizowane – mówił prof. Sawicki.

Współpraca z organizacjami pacjenckimi

CWBK aktywnie współpracuje z organizacjami pacjenckimi, organizując spotkania edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat badań klinicznych. Jak podkreślają przedstawiciele ośrodka, udział w badaniach jest zawsze dobrowolny, a pacjenci mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w projekcie.

– To nie są lata 90. tamtego wieku. Badania kliniczne to jest obecnie standard postępowania medycznego w pewnych sytuacjach medycznych – podsumował prof. Giannopoulos.

Perspektywy na przyszłość

Dzięki dotacji CWBK planuje dalszy rozwój, w tym zwiększenie liczby prowadzonych badań oraz poprawę jakości usług oferowanych zarówno pacjentom, jak i badaczom. Ośrodek ma ambicję stać się wiodącym centrum badań klinicznych w Polsce, które będzie przyciągać zarówno krajowych, jak i międzynarodowych partnerów.

– To niezwykle ważny moment dla naszego ośrodka. Docenienie dotychczasowych osiągnięć i możliwość dalszego rozwoju to ogromna szansa dla pacjentów i nauki – podkreślał rzecznik UM Wojciech Brakowiecki.