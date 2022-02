W Lublinie ma powstać przetwórnia odpadów. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi

Spółka starająca się o zgodę środowiskową prowadzi, zgodnie ze swoją nazwą, produkcję opakowań. Podczas takiej działalności powstają również odpady. Firma przetwarza je samodzielnie na granulat nadający się ponownego użycia w produkcji. To, z czego nie można zrobić granulatu, przetwarza się na paliwo RDF.

Fabryka Opakowań ma przy ul. Zemborzyckiej dwie własne linie do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych i biokompostowych.

– Wydajność linii umożliwia, oprócz przetwarzania pozostałości z produkcji, także przetwarzanie odpadów pochodzących od podmiotów zewnętrznych – informuje Anna Czerwonka z Urzędu Miasta. Firma zamierza lepiej wykorzystać urządzenia, dlatego chce przetwarzać także odpady dostarczane od innych firm. Do tego potrzebuje od Ratusza decyzji środowiskowej. – Przedsięwzięcie będzie polegało na zwiększeniu ilości przetwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych na granulat i paliwo. Nie będzie się wiązało z rozbudową, budową lub przeprowadzeniem prac rozbiórkowych na terenie zakładu.

Przywożone z zewnątrz surowce mają być myte przed poddaniem dalszej obróbce. – W związku z tym, że poza pozostałościami pochodzącymi z produkcji przetwarzane będą również odpady, w celu otrzymania dobrej jakości regranulatu, wnioskodawca zdecydował o realizacji instalacji do mycia tworzyw sztucznych, w której woda będzie podczyszczana oraz będzie krążyła w obiegu zamkniętym – dodaje Czerwonka.

Z dokumentacji złożonej przez inwestora do Urzędu Miasta wynika, że instalacje mają pracować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Przewidywana zdolność produkcyjna granulatów ma wynieść ogółem 3240 ton rocznie, a produkcja paliwa RDF może sięgnąć 360 ton rocznie.

Do 23 lutego wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać Urzędowi Miasta swoje uwagi do inwestycji planowanej przy Zawieprzyckiej. Można je przekazywać mailem (srodowisko@lublin.eu) lub telefonicznie (81 466 26 22, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30). Złożone uwagi i wnioski mają być rozpatrzone przez urzędników przed wydaniem decyzji środowiskowej.