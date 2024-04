Pilnie potrzebna jedyna w swoim rodzaju, uniwersalna grupa krwi

Zarówno krew, jak i bardzo potrzebne płytki oraz osocze można stale oddawać w siedzibie centrum przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8 w Lublinie. Jest to również możliwe w trakcie akcji terenowych, podczas których pracownicy jeżdżą do mniejszych miast i miasteczek umożliwiając i zachęcając mieszkańców do podzielenia się cennym płynem.

Aby zostać dawcą trzeba odpowiednio się przygotować. Przede wszystkim należy być wypoczętym i wyspanym, dzień wcześniej wypić ok. 2 litrów płynów, unikać alkoholu przez 2 doby przed donacją oraz zjeść lekki posiłek.

Jak często można oddawać krew?