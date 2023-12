"Chodź na łyżwy", czyli figurowa zabawa dla każdego

Wydarzenie w ramach akcji "Chodź na łyżwy" zgromadziło wielu zainteresowanych. Uczestnicy warsztatów mogli nauczyć sie lub szlifować swoje umiejętności pod okiem instruktorów jazdy figurowej. Oprócz tego zaplanowano pokazy umiejętności członków Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, konkursy z nagrodami oraz zabawy.

Wydarzenie miało na celu zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do aktywności fizycznej. To kolejna edycja programu realizowanego przez Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, we współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki.