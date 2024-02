Cztery firmy chcą przebudować ulicę w dużej dzielnicy Lublina

Termin składania ofert przekładano kilkukrotnie, m.in. ze względu na liczne zapytania od potencjalnych wykonawców. Miejscy urzędnicy do kopert zajrzeli w piątek przed południem. Biorąc pod uwagę, że na realizację zamówienia planowali przeznaczyć 29,6 mln zł, mogą odetchnąć z ulgą.

Najtańszą, opiewającą na nieco ponad 24,3 mln zł propozycję złożył Strabag z podwarszawskiego Pruszkowa. Na niespełna 25,3 mln zł swoją pracę wyceniło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów. W zarezerwowanej kwocie „zmieściły się” także Mota-Engil Central Europe z siedzibą w Krakowie (27,7 mln zł) oraz konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza (prawie 28 mln zł).

Teraz wszystkie oferty zostaną poddane ocenie. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca na realizację zlecenia będzie miał 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ulicę Samsonowicza czeka przebudowa na całej długości, od garaży pod adresem 1F do bloku numer 21 oraz od budynku przy Samsonowicza 29 do skrzyżowania z ul. Wapowskiego. Prace obejmą także sięgacze i drogi dojazdowe do ul. Diamentowej. Łącznie rozbudowanych lub przebudowanych zostanie ok. 2,3 km dróg, wzdłuż których powstaną nowe chodniki i miejsca postojowe.

Drogowcy w ramach zadania zajmą się także ul. Diamentową. Po obu jej stronach znajdą się dwukierunkowe ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe, a na skrzyżowaniu z ulicami Energetyków i Samsonowicza pojawi się sygnalizacja świetlna. Przebudowana zostanie m.in. trakcja trolejbusowa.

Prace zostaną sfinansowane z dotacji z jednej z ubiegłorocznych edycji rządowego programu Polski Ład. Ratusz na ten cel pozyskał dofinansowanie w wysokości 28 mln zł.