Cztery łapy i mundur. Czworonodzy w służbie ojczyzny

Wiele psów odnajduje się także w pracy w straży granicznej. Nim jednak trafią na służbę, szkolone są w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. To jedyny ośrodek w Polsce, gdzie szkolone są psy do Straży Granicznej, stamtąd trafiają do poszczególnych jednostek na terenie kraju. Tam szkolone są w 3 kategoriach - psy do wyszukiwania narkotyków, psy do wyszukiwania materiałów wybuchowych oraz broni, a także psy tropiąco-patrolowe. Wśród psów służących w SG znajdziemy głównie owczarki niemieckie, belgijskie, holenderskie, ale także znajdzie się wakat dla tych mniejszych ras takich jak cocker spaniel, czy jack russel terier. W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, do którego przypisane jest województwo lubelskie pracuje blisko 50 psów we wszystkich 3 specjalnościach.

Do straży trafiają psy w wieku od około 12 do 24 miesięcy (górna granica, to 29 miesięcy), kluczowe przy zakupie są jednak predyspozycje do pracy w danej specjalności. W zależności od specjalności jest różny czas szkolenia - do wyszukiwania narkotykó szkolone są 4,5 miesiąca, materiały wybuchowe i broń 5 miesięcy, natomiast najdłużej szkolone są psy tropiąco-patrolowe. W tym przypadku szkolenie trwa około pół roku.

Właśnie te ostatnie są szkolone najdłużej, ponieważ one są najbardziej samodzielne. Psy tropiąco-patrolowe w straży granicznej najczęściej pracują w lasach i terenach odległych, więc ich kwalifikacje muszą być także wyższe ze względu na te warunki. Na przejściach granicznych czy lotniskach sprawdzą się te rasy mniejsze, ponieważ ze względu na swoje gabaryty mają możliwość dotarcia do bagaży i trudno dostępnych miejsc, np. w autokarach.

Psy straży granicznej spotkamy na przejściach granicznych, lotniskach oraz portach wodnych. Do ich zadań należy sprawdzanie bagaży na lotniskach, w autokarach, a także patrolowanie zewnętrznej granicy UE.