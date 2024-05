Czy będziemy mieć nowe drogi dla rowerów?

- Posiadanie gotowych projektów pozwoli na złożenie aplikacji o dofinansowanie, a uzyskane wsparcie unijne na rozpoczęcie prac budowlanych. Celem miasta na ten rok w zakresie mobilności jest też stworzenie jednego, spójnego dokumentu określającego kierunki oraz standardy piesze i rowerowe. Prace nad nim już się rozpoczęły, a kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne. Jednym z ważniejszych projektów rowerowych na kolejne lata jest również modernizacja ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Otwarcie ofert zaplanowano na 17 czerwca, a biura projektowe mają 8 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej.

Obecnie w mieście jest 196 km infrastruktury drogowej. Już niebawem do użytku zostanie oddana również droga w wąwozie Rury, a także rozpocznie się realizacja zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego. Mowa o budowie dróg dla rowerów: przez ul. Lwowską (połączenie drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Lwowskiej z pasem rowerowym na ul. Podzamcze), wzdłuż ul. Nałęczowskiej (od jej końca w okolicach skrzyżowania z ul. Cisową w kierunku al. Kraśnickiej, odcinek o długości ok. 200 m), wzdłuż al. Warszawskiej (po stronie parzystej, odcinek o długości ok. 200 m) od al. Kraśnickiej oraz pomiędzy ul. Kryształową a ul. Berylową.