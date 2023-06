Czy Judyta zasługuje na zbawienie? Premiera Pawła Passiniego

- Holofernes jest dla nas ucieleśnieniem wszystkich tyranów. Z jakiegoś powodu, kiedy opowiadamy historię Judyty mówimy o tym, że ona go uwodziła, zaczarowała, użyła kobiecych mocy. W Biblii nie ma o tym ani słowa. W Biblii jest mowa o bogobojności Judyty i wierności swojemu krajowi. I to, absurdalne dla Holofernesa przekonanie, że nie można się poddać nawet w momencie, gdy nie masz żadnego ruchu. Nie można zaprzepaścić swoich ideałów. I właśnie to, jak pisze Biblia sprawia, że Holofernes wypija więcej wina niż kiedykolwiek w życiu i zapada w letarg. W tym letargu Judyta pozbawi go głowy – relacjonuje Paweł Passini.

„Komedia Judyty” jest kolejną współpracą polskiej ekipy realizatorów neTTheatre – Teatru w Sieci Powiązań z białoruskimi aktorami niezależnego zespołu Kupałaucy, który znalazł w Lublinie dom. Reżyser mówi o zespole „legendarny” i tłumaczy jego wagę porównując do hipotetycznej sytuacji, w której nasz Teatr Narodowy by zszedł do podziemia i wyjechał do Szwecji.

W Sali Czarnej lubelskiego Centrum Kultury grają: Zoja Biełachvościk – Judyta, Valancina Harcujeva – Służąca Andżela, Alaksandr Harcujeu – Głowa Holofernesa i Alaksandr Kaziełło – Bagoas.

Muzyka na żywo: Paweł Passini, Marcin Sudziński (Złodzieje Miodu); kreacja graficzna: Kamil Filipowski. Spektakl będzie grany w języku białoruskim z polskimi napisami. Pokazy zaplanowano na 23 (premiera), 24 i 25 czerwca o 19. Bilety 30-40 zł na www.bilety24.pl i w kasie CK.