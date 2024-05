Kamiński i Saryusz-Wolski w Lublinie. Nie ma zgody PiS na superpaństwo europejskie

Kamiński podkreślał, że nie ma i nie będzie zgody PiS na superpaństwo europejskie. - Na to żeby odbierać kompetencje, atrybuty suwerenności państw i przekazywać je Unii Europejskiej – mówił były minister i szef CBA.

W swoim przemówieniu nawiązał do sześciopunktowej deklaracji kandydatów PiS do Parlamentu Europejskiego. Program zawiera unieważnienie Zielonego Ładu, zatrzymanie paktu migracyjnego, powstrzymanie nowego traktatu, obronę złotówki, interesów polskiej wsi w UE i polskiej wolności oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i uzbrojenia Polski.

– Szanowni państwo realizacja Zielonego ładu, ingerowanie w produkcję rolną w naszym kraju jest ciosem dla rolników. Jest bardzo poważnym zagrożeniem. Chcą wprowadzić zasadę ugorowania polskiej ziemi. Nieodpowiedzialni unijni urzędnicy chcą pouczać polskich rolników jak produkować zdrową żywność! – grzmiał Kamiński i zapewnił – Będziemy walczyli o prawa polskich rolników do godnego życia, do godnej pracy i do perspektyw rozwoju ich gospodarstw. Zielony ład musi odejść w niepamięć.

Jacek Saryusz-Wolski podczas spotkania m.in. zdradził dlaczego kandyduje ponownie, tym razem z okręgu lubelskiego, choć wcześniej o mandat europosła z powodzeniem starał się z Łódzkiego i Warszawy.

– Tu wyjątkowo mocno biją polskie serca – mówił. – Tu są najgłębsze korzenie polskiej państwowości. Tu Polska była zawsze. Lubelskie to jest esencja Polski i polskości. Gdy zostanę wybrany to obiecuje lojalność tej zmieni. Dlaczego kandyduje do Parlamentu Europejskiego” - Chcę dokończyć rozpoczętą robotę. Przez 4 lata mijającej kadencji reprezentowałem Prawo i Sprawiedliwość, frakcje konserwatystów i reformatorów w Komisji Konstytucyjnej, gdzie przygotowano ten diabelski plan przemienienia Unii Europejskiej jako wspólnoty suwerennych państw, w super państwo, w ober państwo, w hegemoniczne oligarchiczne zaborcze państwo, konstruowane na wzór drugiej Rzeszy Cesarstwa Niemieckiego - potężne Prusy i wianuszek małych księstw – mówił Saryusz-Wolski. – Nowy traktat to już nie jest Unia suwerennych państw. To jest superpaństwo, gdzie państwa członkowskie już nie są suwerenne. Są regionami, landami, województwami a Unia Europejska jest suwerenem i ten proces toczy się już od dłuższego czasu – podkreślał europoseł PiS.