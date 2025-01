Dla kogo Nagrody Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury? Czas na zgłoszenia

• Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2024 rok

• Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2024 roku

• Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności,

• Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2024 roku.

Kandydatki i kandydatów do nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty.

Do zgłoszenia służy formularz dostępny na stronie nagrody.kultura.lublin.eu. Do wniosku o nagrodę należy dołączyć podpisaną przez zgłaszającego i kandydata informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych (Klauzula RODO). Na jednym formularzu można zgłosić jednego kandydata. Dokumenty należy drukować dwustronnie w formacie A4.

Przygotowane w formie pisemnej dokumenty można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin) lub dostarczyć osobiście do Wydziału Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30. Termin składania zgłoszeń upływa w piątek, 21 lutego 2025 r. o godzinie 15.30.

– Zachęcam do włączenia się w proces zgłaszania propozycji do każdej z czterech kategorii Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Dzięki państwa sugestiom wybrani zostaną laureaci, których wkład w rozwój i upowszechnianie lubelskiej kultury jest niepodważalnie istotny. Zgodnie z naszą Strategią Kultury Lublin 2030+ dążymy do tego, aby wspierać artystki i artystów na wiele sposobów. Wierzę, że budując ich markę i rozpoznawalność, będziemy mieć w tych wyjątkowych osobach doskonałych ambasadorów Lublina w Polsce i za granicą – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zgłoszenia oceni Komisja do spraw nagród powołana przez Prezydenta Miasta Lublin, która zarekomenduje kandydatów do nagród.

W minionym roku nagrody otrzymali:

• Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin przyznano Zespołowi Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej

• Nagrodą Miasta Lublin za Całokształt Działalności uhonorowano Zbigniewa Jóźwika, artystę ekslibrisu, grafika, poetę, przyrodnika i polarnika

• Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury otrzymała Yaryna Posuniak, animatorka kultury, architektka i historyczka sztuki

• Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury trafiła do firmy Strabag Sp. z o. o.