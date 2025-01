Do godz. 15.30 zebrano ponad 60 mln zł

Lider Orkiestry otworzył Finał po godz. 8.30 w telewizyjnym studiu, zbudowanym specjalnie na ten dzień na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Tegoroczna finałowa scenografia przenosi widzów na Księżyc.

– Jak patrzymy sobie na ten wielki ogromny glob, patrzymy na kule ziemską – zróbmy wszystko, aby ten dzień był niezwykle pozytywny, ciepły, radosny. Taki nasz! Przepiękny! – powiedział ze studia na rozpoczęcie zbiórki Jerzy Owsiak.

Jego obecność jeszcze w czwartek stała pod znakiem zapytania. Wtedy odbywała się ostatnia przed finałem konferencja prasowa poświęcona Finałowi, w której zawsze brał udział - i prowadził ją - Jerzy Owsiak. Tym razem obecność uniemożliwiła mu grypa. Jego współpracownicy zapewniali, że robi wszystko, by w niedzielę móc osobiście poprowadzić kolejną zbiórkę, jak robi to od 1993 r.

Od rana na ulicach miast kwestuje 120 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w prawie 1,7 tys. sztabach (w tym prawie stu zagranicznych). Każdy zbierający ma na sobie, obowiązkowo, identyfikator z hologramem, a skarbonki są zaplombowane. Darczyńcy otrzymują, jak co roku, naklejki z serduszkiem. Ulice pełne były w niedzielę przechodniów z czerwonymi naklejkami na kurtkach, torebkach i czapkach.

Miasteczko WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego odwiedzać można było już w sobotę, tego dnia odbył się towarzyszący zbiórce od lat bieg Policz się z Cukrzycą.

W niedzielę od godz. 14 na głównej scenie rozpoczęły się darmowe, otwarte dla publiczności, koncerty. Wśród muzyków, którzy w niedzielę grają dla WOŚP są m.in. Mery Spolsky, Sztywny Pal Azji, Nocny Kochanek. Odwiedzający błonia mogą też korzystać do godz. 22 z bezpłatnej karuzeli dla dzieci i Diabelskiego Młynu, fotobudki AI i stoiska z kawą.

W Łodzi na ul. Piotrkowskiej, a następnie na innych ulicach zaprezentowały się stajnie i kluby jeździeckie, grupa rekonstrukcyjna ze Stowarzyszenie Ułanów im. mjr. Hubala oraz jeźdźcy indywidualni. To Wielka Szarża pod przewodnictwem Sekcji Konnej Straży Miejskiej - wydarzenie towarzyszące w tym mieście Finałom Orkiestry od 2011 r. Na słynnym deptaku miasta oglądało ją wielu mieszkańców Łodzi, którzy chętnie wrzucali pieniądze do puszek licznych wolontariuszy WOŚP. "Jesteśmy tu całą rodziną każdego roku, bo to jedyna okazja zobaczyć taką paradę w Łodzi. Wnuczka uwielbia konie, a wnuczek wozy strażackie. Przy okazji można wesprzeć orkiestrę i zrobić coś dobrego" – powiedział PAP pan Marek.

W Szczecinie od rana wolontariusze kwestowali na pokładzie statku badawczego „Nawigator XXI” i nabrzeżu pod Wałami Chrobrego, studenci Politechniki Morskiej oprowadzali zainteresowanych po szczecińskiej uczelni. „Od wielu lat gramy z WOŚP. W ubiegłym roku wylicytowaliśmy na łączną kwotę 20 tysięcy złotych” – podkreśliła w rozmowie z PAP prorektor ds. studenckich PM dr inż. Agnieszka Deja.

Tradycyjnie Finał wsparły też klubu Morsów w różnych częściach kraju, m.in. Opolu, Jaśle, Głownie i Krakowie.

W stolicy Małopolski do zbiórki przyłączyła się - grająca z WOŚP od pierwszego Finału - Anna Dymna, aktorka i prezeska fundacji "Mimo Wszystko". Wraz z podopiecznymi kwestowała w niedzielę krakowskim Rynku. "To jest taki dzień, kiedy iskra dobra zapala się w wielu ludziach, którzy nie wiedzą o tym, że są dobrzy" – powiedziała artystka.

Równolegle z tradycyjnymi kwestami trwają internetowe zbiórki, m.in. do e-skarbonek, przez stronę zrzutka.pl oraz m.in. sms-y.

Dzięki pieniądzom z 33. Finału WOŚP możliwe będzie doposażenie placówek medycznych, co umożliwi skuteczniejsze i szybsze leczenie dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.

Fundacja zebrała informacje o potrzebach dziecięcej onkologii od lekarzy i dyrekcji szpitali. Za pieniądze z tegorocznego finału WOŚP będzie chciała kupić sprzęt dla 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięciu ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześciu ośrodków chirurgii onkologicznej oraz czterech zakładów patomorfologii.

Mają to być m.in.: zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG, skanery do preparatów histopatologicznych. Dla hospicjów zamierza nabyć m.in. koncentratory tlenu i materace przeciwodleżynowe.

Rocznie raka diagnozuje się u ok. 1,2 tys. dzieci, a 3 tys. pozostaje w trakcie intensywnego leczenia.

Poprzedni, 32. Finał WOŚP, odbył się 28 stycznia 2024 roku. Celem zbiórki były płuca po pandemii, czyli zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W akcję zaangażowało się 1685 sztabów, w tym 100 sztabów zagranicznych w 23 krajach. WOŚP zebrała wtedy 281 879 118,07 złotych czyli blisko 39 milionów złotych więcej niż w 2023 r. (PAP)