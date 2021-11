Dobre życie w Lublinie, czyli trochę filozofii

Celem Światowego Dnia Filozofii jest pokazanie dzieciom i dorosłym, że filozofia może być ciekawa i ważna w codziennym życiu. Motywem przewodnim wydarzenia jest tym razem różnoraka optyka patrzenia: tak, jak podczas zabawy kalejdoskopem.

– Podejmiemy rozważania nad sensem i celem ludzkiej egzystencji, nie zapominając o tym, że w swym źródłowym znaczeniu filozofia to praktyka. Poszukamy więc mądrości, aby dobrze żyć – mówi Joanna Jawiczuk, dyrektorka programowa programu. – Pokażemy różnoraką optykę patrzenia, jak podczas zabawy kalejdoskopem. Wskażemy związki między współczesnym rozumieniem tego, czym jest „dobre życie” a filozoficzno-historycznymi kontekstami, pamiętając o tym, że nie ma jednej recepty na to jak żyć, a dystans i poczucie humoru, to doskonałe narzędzie zmiany optyki.

Organizatorami wydarzenia w Lublinie są Międzynarodowe Szkoły Paderewski, Dom Słów, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Fundacja Heuresis. Udział we wszystkich jest bezpłatny. W programie znajdziemy między innymi warsztaty, dyskusje, widowisko Teatru Seniora „Kalejdoskop”, streaming improwizacji teatralnej „Poławiacze Pereł” oraz „Kąpiel Leśna” w przestrzeni Starego Gaju.

– Liczymy na to, że w tej spontanicznie kreowanej rzeczywistości, błyśnie, choćby na chwilę, barwny obraz prawd o dobrym życiu – Joanna Jawiczuk.

Szczegółowy program VI Światowego Dnia Filozofii i zapisy na stronie internetowej: www.dzienfilozofii.pl.