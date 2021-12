Drogi i żużel. Na co jeszcze miejscy radni chcą wyprosić pieniądze

Dokładnie tak wygląda dzielenie miejskiej kasy. Do połowy listopada prezydent układa wstępną listę wydatków na kolejny rok. Lista trafia do komisji Rady Miasta, które mogą wnioskować o dopisanie lub skreślenie jakichś wydatków. Wszystkie te prośby trafiają później na biurko prezydenta razem z rekomendacją Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, która wskazuje, że ten wniosek uważa za słuszny, a tamten opiniuje negatywnie. Jesteśmy właśnie na tym etapie. Radni zgłosili swoje wnioski, komisja je oceniła, prezydent dostał to na biurko.

O co proszą radni?

Zacznijmy od wniosków, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetowo-Ekonomiczną. Widać w nich sporo próśb o remonty w szkołach, apele o inwestycje drogowe i mniejsze remonty w dzielnicach.

Większe prośby drogowe: * sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza (400 tys. zł), * dodatkowe pasy do skrętu z al. Witosa w Doświadczalną (od strony centrum i od strony Świdnika, 200 tys. zł), * rozbudowa Raszyńskiej (pierwszy etap, 7 mln zł), * budowa jezdni z chodnikami i oświetleniem w ul. Hajdowskiej (2 mln zł),

Remonty ulic: * Wrocławskiej (800 tys. zł), * Podwale (700 tys. zł), * Poturzyńskiej (400 tys. zł), * Husarskiej (280 tys. zł, z budową parkingów), * Wiejskiej od Malczewskiego do Koryznowej (200 tys. zł), * Mackiewicza (180 tys. zł), * części ul. Wyżynnej (120 tys. zł), * wymiana nawierzchni ul. Grodzickiego (90 tys. zł),

Mniejsze prośby drogowe: * budowa jezdni i chodnika ul. Królowej Bony od Zygmunta Augusta do Władysława Jagiełły (500 tys.), * asfalt dla ul. Stary Gaj (600 m od ogrodu „Leśna Polana” do lasu, 120 tys. zł),

Wnioski o oświetlenie: * ulic na Tatarach (250 tys. zł), * Dożynkowej od Orzechowej do granic miasta (15 tys. zł), * przejścia przez Głęboką przy nowych obiektach UMCS (65 tys. zł), * ul. Zadębie do ul. Kasprowicza (50 tys. zł).

Remonty chodników: * ul. Glinianej (550 tys. zł), * Kazimierza Wielkiego (250 tys. zł), * Lubartowskiej od al. Solidarności do skrzyżowania z Ruską i Biernackiego (100 tys. zł),

Zmiany w dzielnicach: * montaż automatycznych słupków blokujących wjazd pojazdów nieuprawnionych na Stare Miasto (370 tys. zł), * urządzenie skweru przy Montażowej 12, 14 i 16 (800 tys. zł, jest też wniosek o rozłożenie tego na dwa lata: 200 tys. zł w roku przyszłym i 600 tys. zł w roku 2023), * remont klatki schodowej w bloku socjalnym przy Mełgiewskiej 40 (20 tys. zł), * zakup ławek i koszy na śmieci dla dzielnic: Kalinowszczyzna, Tatary, Felin, Hajdów-Zadębie i Ponikwoda (50 tys. zł), * odnowa parkingu przy Lwowskiej 10 (100 tys. zł), * budowa schodów przy ul. Lipińskiego 5-7 (60 tys. zł), * budowa brakujących chodników w ul. Dożynkowej (100 tys. zł),

W obiektach oświatowych: * szafki na ubrania i podręczniki do szatni podstawówki przy ul. Róży Wiatrów (150 tys. zł), * rozbudowa monitoringu w szkole przy Róży Wiatrów (25 tys. zł), * drzwi przeciwpożarowe dla archiwum i serwerowni szkoły przy Róży Wiatrów (10 tys. zł), *remont kuchni i stołówki w szkole przy Plażowej (900 tys. zł, jest też wniosek na 1,4 mln zł), * nowe ogrodzenie przedszkola im. Kubusia Puchatka przy ul. Grażyny (200 tys. zł), * remont kuchni i stołówki w podstawówce przy Kosmowskiej (220 tys. zł), * dojazd do szkoły przy Bursztynowej (80 tys. zł), * cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej V LO (60 tys. zł), * modernizacja boisk szkolnych przy Elsnera (800 tys. zł),

Zieleń i inne prośby: * leczenie starodrzewu na zabytkowym cmentarzu przy Pszczelej (30 tys. zł), * „uporządkowanie zieleni” w ciągu ulic: Stary Gaj, Krężnickiej i Pasiecznej (80 tys. zł), * drzewa dla os. Botanik (60 tys. zł), * zakup trybun mobilnych na 800 osób dla boiska przy Magnoliowej (250 tys. zł), * festyn dla dzielnicy Zemborzyce (30 tys. zł), * dotacja dla DDK Węglin na festyn dla Sławina (15 tys. zł), * wsparcie dla zespołu „Mały Głusk” na bieżącą działalność i udział w koncertach (50 tys. zł), * wsparcie dla kuchni i schroniska bractwa im. Brata Alberta (30 tys. zł), * pieniądze na całoroczne utrzymanie skweru poświęconego Kościuszce (Krężnicka 125, 20 tys. zł).

Bez pozytywnej opinii

Prezydent dostał również te wnioski komisji, które nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-Ekonomicznej lub zostały przez nią ocenione negatywnie. Ich lista jest o wiele dłuższa, więc wymieniamy tylko wybrane.

Wśród nich jest apel o zwiększenie do 4 mln zł kwoty przeznaczonej na wsparcie dla lubelskiego klubu żużlowego. Mimo wcześniejszej prośby radnych o 4 mln zł, prezydent zarezerwował na „promocję miasta poprzez sport” 2,7 mln zł (głównie dla żużla).

Pozytywnej opinii nie dostały też wnioski o to, by uwzględnić w przyszłorocznym budżecie * budowę tzw. starej Nałkowskich (5 mln zł), * remont lub przebudowę ul. Zana od Nadbystrzyckiej do Filaretów (3 mln zł), * przebudowę ul. Wallenroda (4 mln zł), * klimatyzację hali Globus (2 mln zł), * wstępną dokumentację dla nowej hali widowiskowo-sportowej (100 tys. zł), * nowy asfalt na Janowskiej od zjazdu w ul. Stary Gaj do Żeglarskiej (600 tys. zł), * projekt basenu dla szkoły na Felinie (200 tys. zł), * sygnalizację na skrzyżowaniu ul. Węglarza z ul. Walecznych, * wybieg dla psów nad Bystrzycą przy ul. Medalionów (40 tys. zł), * budowę domu kultury na os. Rudnik (1 mln zł).

Czas na ruch prezydenta

Do czwartku prezydent Krzysztof Żuk musi się odnieść do wszystkich przekazanych mu wniosków i wskazać te, które jest w stanie choćby częściowo uwzględnić w projekcie przyszłorocznego budżetu. Już wiadomo, że zdecydowanej większości nie uwzględni, bo tak jest co rok, a tym razem może być jeszcze trudniej. Ratusz spodziewa się, że przyszłoroczne dochody Lublina będą o 11 proc. mniejsze od tegorocznych, za co obwinia wprowadzane przez rząd reformy pod szyldem „Polski Ład”.

– To niestety zmusza nas do mocnych ograniczeń – przyznaje radny Bartosz Margul, szef Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, który w proteście przeciw reformom zgłosił wniosek o wpisanie do budżetu Lublina 100-milionowej „rezerwy na wykonanie przebudowy lub remontu 100 ulic i chodników” „w przypadku likwidacji programu Polski Ład”.