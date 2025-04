Druga taka niedziela w kwietniu. Można zrobić zakupy na majówkę

W tym roku wypada 8 niedziel handlowych. Oprócz 27 kwietnia niedziele handlowe w 2025 roku wypadają jeszcze: 29 czerwca, 31 sierpnia, 7 grudnia, 14 grudnia oraz 21 grudnia.

Sklepy będą otwarte w różnych godzinach. Biedronka informuje, że jej dyskonty będą tego dnia pracowały do godz. 22. W niedziele sklepy Lidla są przeważnie zamykane pomiędzy godz. 19 a 20. Podobnie jak sklepy sieci Carrefour, które będą otwarte do godz. 20-22, z kolei markety sieci Auchan w większych miastach mogą być czynne do godz. 20, w mniejszych mogą być zamknięte już do godz. 17. Sieć Dino będzie pracowała do godz. 20, a Netto zamknie się między 20 a 21.

Zakaz handlu w niedziele i święta obowiązuje w Polsce od 2018 roku i obejmuje większość placówek handlowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie mogą w te dni wykonywać obowiązków związanych z handlem. Ustawa przewiduje jednak wyjątki – zakaz nie dotyczy sklepów, w których sprzedaż prowadzona jest osobiście przez właściciela, a także niektórych placówek, takich jak stacje paliw, kina, restauracje czy cukiernie. Przedsiębiorcy, którzy łamią przepisy, mogą zostać ukarani grzywną, a w przypadku uporczywego naruszania zakazu – nawet karą ograniczenia wolności.