Drzewa zajmą miejsca samochodów na ulicy w centrum Lublina

Ta rewolucja miała dojść do skutku już dawno. Urząd Miasta oficjalnie i publicznie zapowiadał ją na jesień 2020 roku. Na ul. Chopina między Krakowskim Przedmieściem a Sądową posadzonych miało być 18 lip, 1174 krzewy ozdobne i 715 róż. Miejsca parkingowe miały być przeniesione z chodnika na jezdnię, a miejsce uwolnione od samochodów zajęłaby zieleń. Ratusz zamówił nawet sadzonki, ale uznał, że nie stać go na prace drogowe, dlatego rośliny posadzono w innych miejscach.

Teraz Urząd Miasta zapowiada powrót do tamtej koncepcji. Na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do ul. Okopowej ma być rozebrana część chodnika i posadzona zieleń. – Będą to wysokie drzewa – zapowiedziała na niedawnym spotkaniu z mieszkańcami śródmieścia Blanka Rdest-Dudak, szefowa miejskiego Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zieleń ma się pojawić również na ul. Sądowej.

Miasto znów deklaruje, że rewolucja nastąpi jeszcze w tym roku. – Plan zmian na ul. Chopina i Sądowej w zakresie przeprojektowania miejsc parkingowych oraz nasadzeń zieleni będzie realizowany w tym roku na jesieni. Na wykonanie prac zakładamy okres między wrześniem a listopadem – zapowiada Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Prace planujemy realizować etapowo, aby były one jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Aktualnie trwa pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień.

Zieleni będzie jednak nieco mniej niż pierwotnie zapowiadano. – Koncepcja nasadzeń na ul. Chopina i Sądowej została zmodyfikowana w niewielkim wymiarze. Skrócono rabaty ograniczające widoczność przy skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz uwzględniono przejścia przez rabaty z miejsc postojowych na ulicy – informuje Góźdź. – Po otrzymaniu opinii i zgód Zarządu Dróg i Mostów oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków możliwe są kolejne modyfikacje. Dlatego zarówno zakres prac, jak i koszty przedsięwzięcia zostaną ponownie przeanalizowane.

Wcześniej podobną przemianę przeszła nieparzysta strona Krakowskiego Przedmieścia. Między ul. 3 Maja a Ewangelicką zdjęto część bruku i posadzono w tym miejscu drzewa i krzewy, co skutkowało zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych. Natomiast między ul. Ewangelicką a Wieniawską rozebrano część chodnika i zastąpiono kostkę brukową krzewami.