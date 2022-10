Lublin. Dwa dni utrudnień na ul. Nałęczowskiej

Prace są związane z trwającą w pobliżu budową bloków mieszkalnych. Prywatny inwestor został zobowiązany do przebudowy ul. Nałęczowskiej. Na czwartek i piątek zaplanował prace drogowe powodujące najwięcej problemów z przejazdem.

Drogowcy mają się zabrać za układanie na jezdni dwóch warstw asfaltu. Prace będą obejmować odcinek od skrzyżowania z ul. Morwową do okolic Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Z 250-metrowego fragmentu jezdni zerwano już warstwy starego asfaltu, spod którego widać kocie łby.

Na czas układania asfaltu jezdnia ma być zamknięta dla ruchu, przynajmniej częściowo.

– Od godziny 12 do 23 drogowcy wprowadzą ruch wahadłowy – zapowiada Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Z kolei w godzinach nocnych, od 23 do 5, ul. Nałęczowska zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu.

Gdy ulica będzie zamknięta, kierowcy nie będą mogli przejechać między al. Kraśnicką a ul. Morwową ani w przeciwnym kierunku.

– Wjazd od al. Kraśnickiej w Nałęczowską będzie ślepy – informuje Góźdź. Zapewniony będzie dojazd do posesji w pobliżu starego, ślepego odcinka drogi oraz do ul. Sąsiedzkiej. Natomiast z ul. Morwowej nie będzie można skręcić w Nałęczowską ani w prawo w kierunku al. Kraśnickiej, ani w lewo do granicy miasta, bo roboty będą obejmować również wymianę nawierzchni na samym skrzyżowaniu. – Prace wykona firma Eksam-Budownictwo w ramach budowy obiektu przy ul. Morwowej realizowanej przez firmę FIP 11 FIZ AN.

Ta sama firma Eksam-Budownictwo utwardziła wcześniej na swój koszt odcinek ul. Głównej między Nałęczowską a terenem dawnej cegielni.

– To realizacja ustaleń zawartej umowy na dojazd tonażowy. Podmiot, który rekultywuje teren po dawnej cegielni został zobowiązany do wykonania nawierzchni na swój koszt – informuje Góźdź. – Wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku o długości około 450 m. Zakres prac został skonsultowany z Radą Dzielnicy Szerokie.

Nie zanosi się na razie na odnowienie reszty ul. Głównej. W budżecie Lublina nie zarezerwowano pieniędzy na ten cel.

– Koszt położenia asfaltu na pozostałej długości ul. Głównej to około 380 tys. zł – informuje Ratusz.