Dwa razy kebab, raz laweta. A po wszystkim kryjówka w wersalce

Miał być czynny tylko do końca lutego. Jaka będzie przyszłość dworca przy al. Tysiąclecia?

Zapowiadano, że będzie działał tylko do końca lutego. Tymczasem jeden z przewoźników ogłosił, że będzie z niego odjeżdżał do końca roku. To jaka jest sytuacja dworca autobusowego przy al. Tysiąclecia? Czy zapadła zapowiadana decyzja o przyszłości tego terenu?