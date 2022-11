Dzieci z seniorami. Wyjątkowy czas na Kalinie

– Było to międzypokoleniowe spotkanie związane z obchodami 104. rocznicy uzyskania Niepodległości. Dzieci i seniorzy śpiewali pieśni patriotyczne przypominające trudną historię Polaków – mówi Tadeusz Szydłowski, dyrektor „Dziesiątki” i dodaje: ­– Śpiewanie pieśni patriotycznych to narodowe dziedzictwo, a ich wspólne śpiewanie jest wspaniałą lekcją w wychowaniu młodego pokolenia. Jestem przekonany, że wydarzenie to przyczyniło się do upamiętnienia oraz upowszechnienia postaw patriotycznych wśród naszych dzieci.

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach projektu „Kierunek włączanie – Seniorki i Seniorzy są wśród nas!” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz regionalny. Pomysłodawcą akcji była Wiesława Kramek. Wielopokoleniowym chórem dyrygowała Bożena Sieńczak, a oprawę muzyczną zapewniła Elżbieta Mila-Suska, nauczycielka muzyki w SP10.