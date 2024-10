„Dzisiaj chcemy szczególnie podkreślić to, kim Państwo jesteście”. Nagrody i życzenia trafiły do lubelskich nauczycieli

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany także Dniem Nauczyciela. Tego dnia uczniowie w szkołach mają wolne od zajęć dydaktycznych. W Polsce obchodzony jest w rocznicę utworzenia z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Ma za zadanie podkreślić wiodącą rolę nauczycieli w jakości edukacji.

– Trochę żałuję tego, że te reformy edukacji są permanentne tylko od rządu do rządu. Każdy rząd mówi, że ulepsza nam system edukacji. Ciekawa jestem, jak się sprawdzi obecny system, ale też jestem pełna dobrej nadziei, że pojawia się tu ukłon w stronę dziecka i jego zdrowia psychicznego. Dobrze, że również mówi się również o zdrowiu nauczycieli, bo to bardzo odpowiedzialna praca, stąd to święto to tak jakby coroczne przypomnienie, że edukacja powinna być najważniejsza i że powinniśmy poświęcać więcej uwagi oświacie – mówi Celina Stasiak, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie.