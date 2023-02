Dzisiaj zaczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół w Lublinie

W przypadku szkół także są dwa etapy. A wniosek należy złożyć do 13 marca. Jednak w przypadku szkół spoza obwodu miejsca zamieszkania dziecka, oddziałów integracyjnych i do oddziału sportowego wniosek w szkole należy złożyć od 21 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

– Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 43 szkoły podstawowe, w tym 36 samodzielnych szkół podstawowych, 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół , 4 szkoły podstawowe w zespołach szkół ogólnokształcących oraz 1 w zespole szkolno-przedszkolnym.

W roku szkolnym 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziału sportowego – dodają urzędnicy.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego - informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria: