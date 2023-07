Europejska Konwencja Żonglerska: Dziewczyny z wachlarzem ognia i 2000 innych cyrkowców

Na stronie ejc2023.org będzie można znaleźć informację o biletowanych pokazach i spektaklach prezentowanych w hali Icemanii i Centrum Spotkania Kultur. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć najwybitniejsze prezentacje umiejętności żonglerskich i akrobatycznych.

Zwłaszcza podczas gali, która będzie miała formę widowiska w CSK. W piątek, 4 sierpnia i sobotę, 5 sierpnia przewidziano po dwie prezentacje.

– Dla mieszkańców Lublina przygotowaliśmy specjalny bilet lubelski. To bilet dzienny, umożliwiający dostęp do hal trenin-gowych, specjalistycznych warsztatów, turniejów, spektakli i innych atrakcji. Przy odbiorze trzeba będzie przedstawić dowolny dokument potwierdzający zamieszkanie w Lublinie. Dzieci do 6-ego roku życia (muszą być pod opieką osoby dorosłej) wchodzą za darmo. Bilet obowiązuje od chwili zakupu do godziny 12:00 dnia następnego – dodaje Joanna Reczek-Szwed. .

W sprzedaży będą także karnety festiwalowe.

Więcej na www.ejc2023.org

SŁOWNICZEK TRUDNIEJSZYCH POJĘĆ

Europejska Konwencja Żonglerska (EJC), to międzynarodowe wydarzenie, które zacznie się w Lublinie w sobotę 29 lipca. Wówczas będzie trwał już miejski Carnawal Sztukmistrzów. Przez sobotę i niedzielę oba te wydarzenia się spotkają ku radości sympatyków tej dziedziny sztuki. Choć organizują je różne podmioty, łączy je Lublin i sztuka nowocyrkowa. Reasumując: Przez nami prawdziwy, dziesięciodniowy maraton cyrkowych wydarzeń w wielu punktach miasta.