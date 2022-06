Festyn na ul. Sławinkowskiej. Serwowano potrawy z miast partnerskich Lublina

Chełmianka – Tomasovia 4:1. Paweł Babiarz nie będzie już trenerem niebiesko-białych

Piłkarze Tomasza Złomańczuka w swoim ostatnim domowym meczu w sezonie 2021/2022 łatwo poradzili sobie z Tomasovią. Chełmianka do przerwy prowadziła 3:0, a ostatecznie pokonała rywali 4:1. Przed pierwszym gwizdkiem gospodarze mieli jeszcze matematyczne szanse na awans do II ligi, ale swój mecz wygrała Siarka i to ekipa z Tarnobrzega w sobotę świętowała promocję.