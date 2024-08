Gorączka remontów sobotniej nocy

Ratusz realizuje nową strategię remontów cząstkowych ulic w Lublinie. Celem jest ograniczenie do minimum trudności i korków związanych z modernizacją miejskich traktów. Jest to jedna z pierwszych decyzji nowego wiceprezydenta Tomasza Fulary i połączonej super komórki w strukturach Ratusza – Zarządu Dróg i Transportu Miejskieg (ZDiTM).

Nocne weekendy bitumem pachnące

Błyskające żółte koguty są dziś codziennym obrazkiem na ulicy Staszica i na wielu innych ulicach w mieście. Ekipa drogowców naprawia nawierzchnię ulicy, która od lat była zmorą kierowców za całego regionu. Jest to jedyna droga dojazdowa do popularnego szpitala w centrum miasta. Prace renowacyjne obejmują odcinek Staszica od ul Świętoduskiej do szpitalnej polikliniki. Wspomniana al. Tysiąclecia jest remontowana mniej więcej od wysokości Lidla przy Białkowskiej Górze, w kierunku centrum do ronda Dmowskiego. Samo rondo już ma nową nakładkę bitumiczną. Były to bardzo zdegradowane odcinki miejskich dróg.

– Letnie miesiące, z uwagi na sezon urlopowy oraz odpoczynek od szkół i uczelni, a tym samym mniejsze natężenie ruchu w mieście, wykorzystujemy na intensyfikację prac remontowych na lubelskich ulicach. W ten sposób chcemy minimalizować utrudnienia związane z prowadzonymi robotami na drogach. Ekipy remontowe pracują też poza porannymi i popołudniowymi szczytami. Głównie wykorzystujemy też weekendy, gdy ruch jest znacznie mniejszy. Przykładem takiego działania w ostatnich dniach było ułożenie nowej nawierzchni na al. Tysiąclecia na odcinku do ronda Dmowskiego – tak nową strategię wyjaśnia Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. Prace przeprowadzono w sobotę i niedzielę, co pozwoliło uniknąć korków. Okres wakacji chcemy również wykorzystać na remonty głównych arterii i ważnych dróg z punktu widzenia układu komunikacyjnego – dodaje.

Trwa właśnie wspomniany remont ulicy Staszica, w planach są też prace na ul. Sowińskiego i najbardziej zdegradowanym fragmencie ul. Prusa. To tylko przykłady, a ekipy remontowe pojawią się jeszcze w kilkunastu innych lokalizacjach, zgodnie z przyjętym planem remontów. – W sumie w okresie wakacyjnym w odnowę ulic zainwestujemy 12 milionów złotych. Sukcesywnie poprawiamy bezpieczeństwo i komfort jazdy po Lublinie oraz obsługę komunikacyjną w poszczególnych rejonach miasta – mówi Tomasz Fulara.

Po nocnym remoncie Tysiąclecia kierowcy w komentarzach pod tekstami prasowymi chwalili tę formę pracy drogowców. Jednocześnie wskazali na szereg ulic w mieście, które także wymaga pilnej interwencji. Pisali o Witosa, Turystycznej (ta jest w planie) i wielu innych lokalizacjach.

Dzielnice także w planie

– Zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz wypracowanymi ustaleniami podczas spacerów w ramach „Planu dla dzielnic”, realizujemy szereg prac w różnych częściach miasta. Nową nawierzchnię układamy m.in. na ul. Paprociowej, Sekwojowej czy Kosynierów. A w toku są postępowania na remont Bołbotta, Gołebiowskiego, Raginisa, Kasprowicza i Młodej Polski. W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na drugi etap remontu ul. Wrocławskiej – mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Ta nowa jednostka miejska działa od 1 lipca.

Trwa poprawa nawierzchni ulic Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego i Skubiszewskiego. W trakcie realizacji jest ułożenie nawierzchni na ul. Nizinnej, wymiana nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Leszka Czarnego oraz remont zatoki postojowej na ul. Motorowej. Na ul. Laurowej wykonywany jest parking i utwardzenia z kruszywa. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego pojawi się na też na Dębowej.

Od początku wakacji nowe nawierzchnie asfaltowe położono już na ulicach Węglinek, Plebańskiej, Czumy, odcinku Abelarda, Skubiszewskiego, od ul. Tarninowej w kierunku ul. Śląskiego, i Folwarcznej, od skrzyżowania z ul. Bełżycką w kierunku wschodnim. Z kolei remont przeszły ulice Wertera oraz Poloniusza, do skrzyżowania z ul. Laury w kierunku ul. Ofelii. Zakończyły się też prace na ul. Żeglarskiej, gdzie wyrównano i utwardzono część drogi. Z kolei w trakcie odbioru jest wykonany remont fragmentu chodnika w ciągu ul. Przyjaźni oraz ciągu pieszego w rejonie bloku przy ul. Motorowej 1.

W najbliższym czasie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego planuje również powtórzyć postępowania przetargowe na wybór wykonawców remontu ulic Ćwiklińskiej, Arnsztajnowej oraz Namysłowskiego. Ponadto w trakcie przygotowania są zamówienia na remont ul. Zamkowej, ułożenie nawierzchni na ul. Tęczowej oraz remont schodów łączących ul. Tumidajskiego z ul. Koryznowej i rondem Berbeckiego wraz z podjazdem dla wózków. Intensywne prace remontowe nawierzchni jezdni i chodników obejmą około 35 lokalizacji, a koszt robót wyniesie blisko 12 mln zł.

Finał w przyszłym roku

W Lublinie są realizowane także inwestycje, które zostaną oddane do użytku w przyszłym roku. Jest to budowa przedłużenia ulicy Lubelskiego Lipca ’80, od Areny Lublin do ronda pod wiaduktem na ulicy Krochmalnej czy przedłużenia ulicy Węglarza. W przyszłym roku zakończyć się mają również prace na ulicy Sławinek i ulicy Zorza.

Na Lubelskiego Lipca ’80 m.in. Roboty związane z kanalizacją sanitarną. Na terenie budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 widać już główny przebieg drogi oraz ciągów pieszych i rowerowych. Od początku lipca wykonywane są warstwy bitumiczne. Przypomnijmy, że za rok będzie gotowa droga dwujezdniowa, trzypasmowa, z buspasem. Będą chodniki, ścieżki rowerowe i dwie sygnalizacje świetlne.