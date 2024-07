Grupa przestępcza rozbita. Okradała samochody Ukraińców i Białorusinów

Duszone w śmietanie, po wileńsku, a może z rusztu? Grzyby polecają się na obiad

130 grzybów to okolice Wysokiego, 200 sztuk w okolicach Starej Wsi. 220 grzybów w okolicach Żółkiewki, 310 sztuk okolice Kraśnika. Grzyby idą na rekord, a my mamy dla was sprawdzone przepisy na grzybowe przekąski, zupy i drugie dania