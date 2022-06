Iga Świątek w Lublinie. Tuż przed Wimbledonem przybijała piątki z dziećmi

Mimo dwóch tygodni spędzonych podczas turnieju w Paryżu po Idze nie widać zmęczenia. – Mnie już roznosi energia, dwa dni nie trenowałam, a wczoraj zdołałam posprzątać pół domu w godzinę – odpowiada Iga na jedno z pytań dziennikarzy. Przyznaje, że dla niej najlepszym wypoczynkiem będzie teraz czas pędzony w Polsce. – Wyjechałam w połowie kwietnia i wróciłam dwa dni temu. Nie miałam czasu spróbować domowego jedzenia, dlatego będę teraz z tego korzystać. Może pojadę nad jakieś jeziorko koło Warszawy, na łódkę? – snuje wakacyjne plany.

Były też pytania o to, czy zna Lublin (– Tak, studiuje tu moja siostra i byłam tu kilka razy), co czyta i czego słucha (– Trzech Muszkieterów, bo jak byłam w Paryżu, to pomyślałam, że warto sięgnąć po francuską klasykę, a słucham Led Zeppelin – ten sam utwór przed meczami), jak radzi sobie z popularnością (– Zaskakująco dobrze, zawsze zdawałam sobie sprawę, że jak osiągnę sukces w tenisie, to będę musiała zmagać się z takimi sprawami i, szczerze mówiąc, podoba mi się, że ludzie mnie wspierają i kibicują) i jak zachęciła by młodych ludzi, by oderwali się od komórek ( – Warto zacząć od tego, by było to w jakimś fajnym gronie, by umówić się z kolegami, bo rywalizacja sprawia, że bardziej się chce).

A po konferencji prasowej 1ga szybko przebrała się z cywilnych ciuchów w te tenisowe, bo na murawie czekały już na nią głodne wrażeń i kontaktu z prawdziwą sportową gwiazdą dzieciaki.