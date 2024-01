Jak przestępcy przejmują konta na Facebooku. Eksperci ostrzegają

„Od jakiegoś czasu obserwujemy intensywne działania przestępców w tym zakresie” – ostrzega zespół Cert, który został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet.

Sam schemat działania jest standardowy dla tego oszustwa. „Przestępcy wykorzystują już przejęte konta do publikowania postów z fałszywymi informacjami, które mają generować u odbiorcy emocje. Posty zawierają również link kierujący do zewnętrznego serwisu, który ma zawierać film ze zdarzenia. Ostatecznie ofierze zaprezentowany zostaje fałszywy panel logowania do Facebooka, zaś po wpisaniu w nim danych trafiają one do przestępcy, który dzięki temu uzyskuje dostęp do Waszego konta”- tłumaczą eksperci.